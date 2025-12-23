Un tercio de quienes pidieron la eutanasia murieron durante el proceso de tramitación

Un total de 905 personas solicitaron la prestación de ayuda para morir en 2024, año en el que se finalizaron 929 procesos, de los que a 426 (45,86%) les fue concedida la eutanasia, pero 308 personas (33,15%) fallecieron durante el proceso de tramitación antes de que se resolviera su petición. Además, 141 solicitudes (15,18%) fueron denegadas y 54 personas (5,81%) revocaron su decisión de forma voluntaria, según los últimos datos del Informe Anual 2024 sobre la Prestación de Ayuda para Morir que ha publicado este martes el Ministerio de Sanidad.

Si se finalizaron más procesos que peticiones nuevas fue porque el informe no mide solo lo que se solicita en 2024, sino todo lo que se resuelve en 2024, aunque la solicitud se haya presentado en años anteriores. Desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia en junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado un total de 2.432 solicitudes de prestación de ayuda para morir, de las que 1.123 (46%) terminaron en una prestación efectiva.

La mayoría de los procesos finalizados correspondieron a personas mayores de 60 años, aunque el grupo más frecuente fue el de personas mayores de 80 años (alrededor del 28%). La edad media fue de 69,7 años, sin apenas diferencias entre hombres (217, lo que supone el 50,94%) y mujeres (209, con un 49,06%).

Entre quienes solicitaron la prestación, las patologías de base más frecuentes fueron enfermedades neurológicas (32,5%) y oncológicas (29,7%). De ellas, 63 personas (14,79% de prestaciones) se acogieron al programa de donación de órganos tras la eutanasia.