De "fracaso del Estado" a "máximo respeto": la eutanasia de Noelia Castillo llega al Congreso

La eutanasia pedida por Noelia, la joven de 25 años afectada por una paraplejia ha generado en el Congreso diferentes reacciones. La joven ejercita su derecho a la eutanasia después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara el último intento de su padre de paralizar este proceso por todas las vías legales. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG han mostrado su máximo respeto a la decisión.

El portavoz socialista del Congreso, Patxi López, ha afirmado en los pasillos del Congreso que le parece "correcto" porque se cumple la voluntad de Noelia y "es absolutamente legal". Por su parte, el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, ha afirmado que es un tema "profundamente complejo". Y ha recordado que hay "diecinueve médicos que han avalado esta decisión y deberíamos ser respetuosos".

Rufián (ERC): "Todo el respeto" "Todo respeto y todo lo que se diga está de más", ha añadido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Desde EH Bildu, su portavoz Mertxe Aizpurúa, ha recordado que Noelia "lo está pidiendo desde hace años y hay que respetarlo. Creo que está bien". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza paralizar la eutanasia de Noelia, la joven de 25 años con paraplejia Desde el BNG, Néstor Rego ha dicho que la ley de la eutanasia tiene como objetivo garantizar una muerte digna aunque ha puntualizado que la administración pública "también debe actuar para garantizar una vida digna". "Es una cuestión que genera tristeza y preocupación", ha reconocido el diputado de Sumar.