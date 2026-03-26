De "fracaso del Estado" a "máximo respeto": la eutanasia de Noelia Castillo llega al Congreso
- Pepa Millán (Vox) habla de "aberración" y dice que abre una "vía peligrosa"
- "Todo respeto y todo lo que se diga está de más", afirma el portavoz de ERC, Gabriel Rufián
La eutanasia pedida por Noelia, la joven de 25 años afectada por una paraplejia ha generado en el Congreso diferentes reacciones. La joven ejercita su derecho a la eutanasia después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara el último intento de su padre de paralizar este proceso por todas las vías legales. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG han mostrado su máximo respeto a la decisión.
El portavoz socialista del Congreso, Patxi López, ha afirmado en los pasillos del Congreso que le parece "correcto" porque se cumple la voluntad de Noelia y "es absolutamente legal". Por su parte, el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, ha afirmado que es un tema "profundamente complejo". Y ha recordado que hay "diecinueve médicos que han avalado esta decisión y deberíamos ser respetuosos".
Rufián (ERC): "Todo el respeto"
"Todo respeto y todo lo que se diga está de más", ha añadido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Desde EH Bildu, su portavoz Mertxe Aizpurúa, ha recordado que Noelia "lo está pidiendo desde hace años y hay que respetarlo. Creo que está bien".
Desde el BNG, Néstor Rego ha dicho que la ley de la eutanasia tiene como objetivo garantizar una muerte digna aunque ha puntualizado que la administración pública "también debe actuar para garantizar una vida digna". "Es una cuestión que genera tristeza y preocupación", ha reconocido el diputado de Sumar.
El PP afirma que es un "fracaso del Estado"
La portavoz del PP en el Congreso Ester Muñoz ha expresado su tristeza. "Vivo desde ayer muy tocada. Es un drama. Como podemos fallar a alguien tan joven. Me pongo en la piel de la chica y de su familia. Tenemos que reflexionar por qué la hemos fallado" ha asegurado. El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha dicho en que este caso supone el "fracaso del Estado, el fracaso de todos como sociedad". Además, ha pedido "tomar nota" porque el Estado está para "solucionar los problemas de la gente y corregir los errores".
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho que la eutanasia de Noelia "es una noticia lamentable, muy triste" y que los poderes públicos deben estar para cuidar, paliar y garantizar una vida digna a todas las personas "aunque las situaciones sean difíciles". "Es un fracaso y una aberración y abre una vía peligrosa para que una dolencia psiquiátrica pueda ser motivo de un suicidio asistido, que es lo que va a ser esto", ha añadido.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha escrito este miércoles en la red social X: "Estoy muy afectado por esta noticia. El Estado le quita a una hija a sus padres. Los Menas la violan. Y la solución que le da el Estado es suicidarla. La España de Sánchez es una película de terror".