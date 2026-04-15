Un diputado de Vox en Murcia llama a combatir "con violencia la aberración moral del aborto y la eutanasia"
- Ha pronunciado estas palabras mientras se debatía exigir el Gobierno la aprobación de una ley de cuidados paliativos
- También ha acusado al PP y al PSOE de fomentar "la cultura de la muerte"
El diputado de Vox en la Asamblea de Murcia, Antonio Martínez, ha pedido en pleno debate parlamentario combatir "incluso con violencia" el aborto y la eutanasia. Este llamamiento lo ha hecho mientras se debatía una moción del PP para exigir el Gobierno la aprobación de una ley de cuidados paliativos.
Ha sido durante su turno de intervención cuando el diputado de ultraderecha ha pronunciado estas palabras, que han generado una gran polémica en el hemiciclo regional. "Y tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia", ha asegurado.
El mismo diputado de Vox también se ha preguntado durante su turno de intervención "cómo puede el Partido Popular pensar que el Gobierno socialista, que quiere meter la cultura de la muerte en la Constitución, va a regular los cuidados paliativos a su gusto". Asimismo, Antonio Martínez ha acusado al PP y al PSOE de fomentar "la cultura de la muerte".
Una diputada de Vox en Murcia se pasa al Grupo Mixto
Este capítulo en las filas de Vox llega un día después de que una diputada de la formación se haya pasado al Grupo Mixto en la Asamblea de Murcia, lo que ha provocado que el partido deje de ser la llave del presidente popular Fernando López Miras. Se trata de Virginia Martínez, quien ha asegurado en redes sociales que su marcha se debe a la "profunda decepción" que le genera "el rumbo" que ha tomado Vox bajo la actual dirección nacional.
Su dimisión se suma a la crisis que vive Vox en Murcia, después de que hace unas semanas el Grupo Parlamentario expulsara a su líder hasta entonces en la Región, José Ángel Antelo.