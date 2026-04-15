Un diputado de Vox en Murcia llama a combatir "con violencia la aberración moral del aborto y la eutanasia"

El diputado de Vox en la Asamblea de Murcia, Antonio Martínez, ha pedido en pleno debate parlamentario combatir "incluso con violencia" el aborto y la eutanasia. Este llamamiento lo ha hecho mientras se debatía una moción del PP para exigir el Gobierno la aprobación de una ley de cuidados paliativos.

Ha sido durante su turno de intervención cuando el diputado de ultraderecha ha pronunciado estas palabras, que han generado una gran polémica en el hemiciclo regional. "Y tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia", ha asegurado.

El mismo diputado de Vox también se ha preguntado durante su turno de intervención "cómo puede el Partido Popular pensar que el Gobierno socialista, que quiere meter la cultura de la muerte en la Constitución, va a regular los cuidados paliativos a su gusto". Asimismo, Antonio Martínez ha acusado al PP y al PSOE de fomentar "la cultura de la muerte".