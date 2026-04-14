Una diputada de Vox en Murcia se pasa al Grupo Mixto y hace que el partido deje de ser llave para López Miras

La diputada de Vox en la Asamblea Regional de Murcia Virginia Martínez ha anunciado este martes que deja el Grupo Parlamentario de este partido y se pasa al Grupo Mixto, junto al que fuese líder del partido José Ángel Antelo, por lo que la formación de Santiago Abascal deja de tener clave para el Gobierno del 'popular' Fernando López Miras, ya que estaba a dos diputados de la mayoría absoluta.

En un comunicado publicado en la red social X, Martínez explica que su marcha, que ha meditado "detenidamente", se debe a la "profunda decepción" que le genera "el rumbo" que ha tomado Vox bajo la actual dirección nacional.

Su dimisión se suma a la crisis que vive Vox en Murcia, después de que hace unas semanas el Grupo Parlamentario expulsara a su líder hasta entonces en la Región, José Ángel Antelo, y la cúpula de la formación en Murcia dimitiera para forzar la salida de este por su desacuerdo con su gestión. La nueva diputada del Grupo Mixto fue la única que no apoyó el cese de José Angel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario.

El Grupo Parlamentario de Vox obtuvo nueve representantes en la Asamblea Regional de Murcia en las últimas elecciones autonómicas. Tras la marcha de Martínez y la expulsión de Antelo, queda con siete diputados y deja de tener la llave, pues el PP, con 21 diputados y a dos de la mayoría absoluta, solo necesitaría el apoyo de los dos exmiembros de Vox para sacar adelante cualquier proyecto o iniciativa.

De este modo, el Parlamento murciano queda con 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del Grupo Mixto (además de los dos ex de Vox, están dos diputados de la coalición Podemos-IU-Verdes).