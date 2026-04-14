Una diputada de Vox en Murcia se pasa al Grupo Mixto y hace que el partido deje de ser llave para López Miras
- Alega que se marcha por su "profunda decepción" con "el rumbo" del partido
- Se suma a la crisis que ya vive Vox en esta región después de que su líder fuera expulsado
La diputada de Vox en la Asamblea Regional de Murcia Virginia Martínez ha anunciado este martes que deja el Grupo Parlamentario de este partido y se pasa al Grupo Mixto, junto al que fuese líder del partido José Ángel Antelo, por lo que la formación de Santiago Abascal deja de tener clave para el Gobierno del 'popular' Fernando López Miras, ya que estaba a dos diputados de la mayoría absoluta.
En un comunicado publicado en la red social X, Martínez explica que su marcha, que ha meditado "detenidamente", se debe a la "profunda decepción" que le genera "el rumbo" que ha tomado Vox bajo la actual dirección nacional.
Su dimisión se suma a la crisis que vive Vox en Murcia, después de que hace unas semanas el Grupo Parlamentario expulsara a su líder hasta entonces en la Región, José Ángel Antelo, y la cúpula de la formación en Murcia dimitiera para forzar la salida de este por su desacuerdo con su gestión. La nueva diputada del Grupo Mixto fue la única que no apoyó el cese de José Angel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario.
El Grupo Parlamentario de Vox obtuvo nueve representantes en la Asamblea Regional de Murcia en las últimas elecciones autonómicas. Tras la marcha de Martínez y la expulsión de Antelo, queda con siete diputados y deja de tener la llave, pues el PP, con 21 diputados y a dos de la mayoría absoluta, solo necesitaría el apoyo de los dos exmiembros de Vox para sacar adelante cualquier proyecto o iniciativa.
De este modo, el Parlamento murciano queda con 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del Grupo Mixto (además de los dos ex de Vox, están dos diputados de la coalición Podemos-IU-Verdes).
Reproches a la dirección nacional
Según explica en el comunicado colgado en redes sociales, Martínez recuerda que "Vox nació para acabar con los chiringuitos" y que era un partido que "venía a cambiar la política tradicional de redes clientelares, subvenciones, abusos con el dinero público y políticos al uso que hacían carrera en ella".
Sin embargo, en su opinión, "lo que nos encontramos actualmente es con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento que brillan con luz propia, para que no hagan sombra a quienes no la aportan".
Además, sostiene que "nos encontramos con familiares y amigos de esta cúpula no solo en puestos de responsabilidad sino también en los múltiples satélites: medios de comunicación cuyo máximo financiador es el partido, una fundación -Disenso- a la que se le desvían ingentes cantidades de dinero, o un centro de formación -ISSEP- que vive de la formación interna".
Martínez acusa a los de Santiago Abascal de no haber hecho nada para lo que le votaron los ciudadanos: "Votaron a Vox para que cerrásemos centros de menas, no para que los abriésemos a las afueras; votaron a Vox para que cerrásemos las televisiones autonómicas, no para que nuestro director de comunicación cobrase un sueldo de una de ellas; votaron a Vox para que frenásemos la inmigración ilegal, no para que cobrasen ayudas a los tres años de haber llegado, y votaron a Vox por ser el único partido verdaderamente liberal en lo económico, no un partido estatalista".
Así, ha denunciado que "la deriva ideológica reciente y los pactos mal gestionados están dando pie a acuerdos que no son reconocibles por aquellos que nos han votado".
También ha considerado que hay "desorganización y falta de criterio" en la gestión interna, lo que, a su parecer, ha derivado en conflictos "absolutamente innecesarios".
Además, Martínez ha asegurado que intentó trasladar estas criticas de forma interna con "cartas enviadas al secretario general y al presidente de partido", pero que no ha recibido respuesta. Por eso, ha sostenido que seguir en la formación sería "avalar las malas actuaciones de unos pocos".
Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha instado a la diputada a que deje el acta "si no está de acuerdo con el partido". "Las personas que son elegidas bajo las siglas de Vox, lo lógico es que si es que no están de acuerdo con el partido y quieren irse, dejen el acta", ha señalado a preguntas de los periodistas sobre la situación en Murcia en una comparecencia en la Cámara Baja.