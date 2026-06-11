Cómo moverse por Canarias durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico y transporte público

León XIV aterrizó en nuestro país el sábado 6 de junio. Madrid fue su primera parada, continuó en Barcelona y culmina en las Islas Canarias este viernes 12 de junio. Se prevé que millones de personas seguirán al pontífice durante su recorrido y, por eso, las administraciones han habilitado dispositivos especiales de movilidad.

El papa finaliza en el archipiélago canario su recorrido por España. Dos días en los que visitará Gran Canaria y Tenerife. A diferencia que en la península, aquí a afectación de tráfico será sobre todo en las grandes vías de comunicación. Habrá cortes permanentes y dinámicos en las carreteras, al paso de la caravana papal:

Jueves, 11 de junio 10.50 horas - Llegada a la base aérea de Gran Canaria/Gando. 11.40 horas - Encuentro con realidades de acogida a migrantes en el puerto de Arguineguín. 13.30 horas - Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana. 18.30 horas - Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria.

Hay programados varios cortes en el tráfico en la GC-1 y en la GC- 3 en Gran Canaria. En la capital, Las Palmas, el Ayuntamiento ha anunciado que ordenará el desalojo de los vehículos aparcados en las zonas de Vegueta, Triana, Siete Palmas y aledañas a partir del 10 de junio, además de realizar el jueves cortes de tráfico desde las 9:00 hasta la media noche. Se ha preparado una red de siete aparcamientos en la capital y otros puntos de la isla para las personas que vienen del norte y del sureste. Desde ellas partirán las guaguas a los distintos eventos.

Más información en la página del Consistorio, aquí.

Miércoles 10 de junio 08.30 horas - Salida en avión desde la base aérea de Gran Canaria/Gando hacia Santa Cruz de Tenerife. 09.10 horas - Llegada al aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos. 09.30 horas - Encuentro con migrantes del centro Las Raíces. 10.10 horas - Encuentro con realidades de integración de migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna. 12.15 horas - Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. 14.30 horas - Ceremonia de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte Los Rodeos. 15.00 horas - Salida en avión desde el aeropuerto de Tenerife hacia Roma

El viernes se cortará la TF-4, en sentido de entrada a Santa Cruz, desde las 03:00 horas, salvo en el caso de vehículos autorizados, que a partir de las 09:00 horas será total, a excepción de los vehículos con escolta Habrá restricciones de salida. También se suprimirá el aparcamiento y tráfico en el centro de la ciudad. Los detalles se pueden consultar aquí.