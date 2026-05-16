Putin comenzará el próximo martes una visita oficial de dos días a China

Rusia ha anunciado este sábado la visita de su presidente Vladimir Putin la próxima semana a China. Comenzará el próximo martes, 19 de mayo y durará dos días. Se va a producir menos de una semana después de la llevada a cabo por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Por invitación del presidente chino Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin realizará una visita oficial a la República Popular China los días 19 y 20 de mayo", dice el comunicado oficial de la Presidencia rusa.

Durante su visita, Putin dialogará con Xi Jinping "sobre las relaciones bilaterales e intercambiará puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales clave".

Tras las conversaciones, está previsto firmar una declaración conjunta al más alto nivel y diversos documentos bilaterales, de acuerdo con la declaración oficial.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ya preparó el viaje del jefe del Kremlin a mediados de abril en Pekín, donde fue recibido por el líder chino, Xi Jinping.

Putin adelantó el 9 de mayo que durante su visita al gigante asiático ambos países tienen previsto dar un gran paso en materia de petróleo y gas, ámbito en el que Moscú quiere incrementar sus exportaciones a Pekín. "Estaré muy satisfecho si logramos ponerle punto y final durante la visita", dijo entonces.

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Además, consideró "muy importante" que continúen los contactos entre Estados Unidos y China, lo que consideró "un elemento de estabilidad".

Durante su última conversación telefónica en febrero, Putin y Xi hablaron sobre la tensión en torno a Irán, y defendieron la cooperación con Venezuela y Cuba.

Putin y Xi, que se han reunido más de 40 veces desde 2013, se encontraron por última vez en septiembre de 2025 en Pekín. El programa de la visita también incluye una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, durante la cual "se analizarán las perspectivas de cooperación comercial y económica".