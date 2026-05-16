"El 024 me salvó la vida": así funciona el teléfono que acompaña a miles de personas cuando todo se rompe

A Laura una llamada de teléfono le salvó la vida. Recuerda aquella madrugada de forma borrosa. Estaba “en medio de una crisis” y empezaron a pasarle “cosas muy malas por la cabeza”. No quiso “molestar” a su familia y llamó al 024. Al otro lado, le recibió una voz “calmada, con mucho cariño”. Aquella conversación le dio “paz” y logró apartar la ideación suicida de su cabeza.

Desde RTVE Noticias hemos visitado el centro donde se atienden las llamadas del 024. “Buenos días, 024, teléfono de atención y prevención de la conducta suicida, ¿en qué puedo ayudarte?”, responde una voz suave al otro lado del teléfono. Son las 12 del mediodía. Unos diez trabajadores atienden llamadas desde la sede de Cruz Roja, que gestiona el servicio impulsado por el Ministerio de Sanidad.

Lo hacen en una sala silenciosa, separados por mamparas de cristal, con cascos puestos y una concentración absoluta. “Estamos aquí para ayudarte”, repiten durante las conversaciones. En muchos casos, acompañan la escucha con indicaciones sencillas: “Respira lo que necesites, vamos a tu ritmo”.

Varios trabajadores de la línea 024 atienden llamadas RTVE.es

Saben que cada llamada puede ser un punto de inflexión. “El pedir ayuda para mí ha supuesto un antes y un después”, afirma Laura, de 33 años. A Natalia Mora, de 37 años, también le cambió la vida su llamada al 024. El servicio le pidió una ambulancia a casa que la trasladó al hospital: “Yo nunca me lo habría planteado y se lo agradezco muchísimo porque así empezó mi camino en la salud mental en la vía pública”.

El 024, un “termómetro” de la salud mental en España El 024 es un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Desde que se puso en marcha en 2022, ha recibido más de medio millón de llamadas. Solo en 2025 atendió 162.184 consultas por teléfono. De ellas, la mitad presentaban un riesgo medio-alto de suicidio. Las personas que llaman suelen tener algo en común: la desesperación. Así lo afirma Sara López Pérez, supervisora del servicio 024. El suicidio suele ser consecuencia de la interacción de múltiples factores. “El hecho de no saber cómo dejar de sufrir hace que aparezca la idea de dejar de vivir. Pero nadie quiere dejar de vivir, lo que quieren es dejar de sufrir”, asegura. En 2024 se registraron 3.953 fallecimientos por suicidio, según los últimos datos del INE. Belén González Callado, comisionada de Salud Mental en el Ministerio de Sanidad, explica que el 024 es un “termómetro” para identificar qué políticas implementar para mejorar en prevención. En un momento de “cierta escasez de datos”, este servicio permite identificar los perfiles más frecuentes, detectar patrones temporales —como el repunte de llamadas durante los meses de verano— y medir qué factores influyen en la conducta suicida. “Las llamadas aumentan cuando se hace una mala comunicación sobre la salud mental y el suicidio”, advierte. La línea de atención a la conducta suicida 024 es gestionada por Cruz Roja RTVE.es

“Por primera vez me sentí entendida y acompañada” Al 024 llaman, sobre todo, mujeres y personas de entre 50 y 59 años, según Laura Fernández Villa, responsable de la línea. “Cualquier persona, en un momento determinado, puede llegar a plantearse el suicidio como una opción”, explica. En 2025, cerca del 30% de las llamadas fueron de menores de 30 años. Paula, de 25 años, intentó quitarse la vida por primera vez a los 20: “Pensé que toda mi vida iba a seguir igual. Que mis padres no iban a cambiar, que no iba a tener amigos porque era la rara y la que recibía burlas, y que seguiría enamorándome de mujeres inalcanzables, sin que nadie me dijera que no había ningún problema en ello”. Lo que más valora del 024 es haber encontrado “a alguien especializado al otro lado del teléfono”. Ha llamado en dos ocasiones: en una no colgaron hasta que llegó la ambulancia; en otra, le ofrecieron estrategias para evitar la autolesión. Cuando desde el 024 atienden una llamada, el primer paso es lograr que la persona se sienta comprendida. “Por primera vez me sentía entendida, acompañada y no juzgada”, cuenta Mora sobre su primera llamada. A Paula le dijeron que no estaba sola: “Me explicaron que hay personas que pueden ayudarme, y que ellos mismos me orientarían para encontrar esa ayuda si no sabía cómo hacerlo o si la que tenía no me servía”. Tania Muñiz, de 37 años, ha pasado por distintos psicólogos y ha tenido varias tentativas de suicidio. Tras usar varias veces el servicio, recuerda una llamada en la que se sintió especialmente “arropada”: “Te escuchan, te preguntan si te has hecho daño y te dan pautas para salir de ese círculo de oscuridad”.

Técnicas de respiración Una vez que la persona se siente en un espacio seguro, los profesionales del 024 introducen distintas herramientas. López menciona pautas de respiración que, en ocasiones, se practican durante la propia llamada. “Una sencilla en un momento de crisis es ponerse las manos cubriendo la boca y la nariz y tratar de respirar así”, explica. También menciona la respiración diafragmática, que consiste en colocar una mano en el pecho y otra en el abdomen y dirigir la respiración hacia la parte baja de los pulmones, de forma que el abdomen se hincha al inhalar mientras el pecho apenas se mueve. Profesionales del 024 contestando llamadas RTVE.es

Del abrazo de la mariposa al contrato verbal Marc Darriba Zaragoza, de 35 años, decidió llamar al servicio en un momento de desesperación absoluta. Estaba solo en casa y por su cabeza empezaron a aparecer ideas de autolesión y suicidio. “Recuerdo decir: ‘No puedo más’. Y no sé por qué me dio por llamar al 024”. La profesional que lo atendió fue “muy amable”: le dio espacio para explicar su problema y le preguntó qué era lo que necesitaba. Después le enseñó el “abrazo de la mariposa”, una técnica que consiste en cruzar las manos sobre el pecho, enganchando los pulgares, y dar toques rítmicos alternos. “Me ayuda a reconectar con el presente sin necesidad de conductas autolesivas”, afirma. Desde el 024 a veces intentan acordar un plan de seguridad: definir, paso a paso, qué hará la persona justo después de colgar. “Minuto uno, me doy una ducha con agua caliente o fría. Después me visto. ¿Qué me pongo? Luego bajo a la calle y voy al lugar donde suelo pasear…”. A veces intentan que la persona con ideación suicida haga un contrato verbal, en el que prometa intentar no quitarse la vida. López indica que, pese a que puede parecer poco significativo, tras el vínculo establecido durante la llamada puede suponer un compromiso importante: “Lo ha prometido, ha dicho: ‘No te preocupes, lo voy a intentar con todas mis fuerzas y si lo hago, te prometo que os llamo’”. Estadísticas del servicio 024 un martes de abril por la mañana RTVE.es No hay una duración máxima para las llamadas: duran lo que la persona necesite. En 2025, la media fue de nueve minutos, aunque en algunos casos superaron las tres horas. Como usuaria del 024, Muñiz cree que es especialmente útil para frenar la ideación suicida cuando estás solo: “Está muy bien que te escuchen y tranquilicen. En ese momento consiguen pararlo”.

Cuando escribir por chat es más fácil que hablar El equipo del 024 está formado por psicólogos que se organizan en turnos: por la mañana trabajan unos 10 operadores; por la tarde, 16; y por la noche, 12. En cada turno hay cuatro supervisores. Mientras unos atienden llamadas, otros responden al chat. De las 204.449 consultas recibidas en 2025, 42.265 fueron por chat. Este canal lo usan principalmente jóvenes, especialmente entre 15 y 19 años. Para usuarias como Paula, el chat es una opción mucho más cómoda que la llamada, ya que hablar por teléfono con desconocidos le genera ansiedad. Una profesional contesta mensajes a través del chat del 024 RTVE.es Darriba usa el chat cuando reaparecen ideas autolesivas. Destaca positivamente el sentido del humor “no básico” de algunos operadores, lo que le ha ayudado a relativizar su situación y a pasar de una espiral de pensamientos negativos a terminar riéndose y pensar: “Estoy en la mierda, pero me estoy partiendo la caja”. La experiencia de Mora con el chat, en cambio, es mejorable. Considera que, en algunos casos, tardan mucho en contestar. Insiste en que esperar varios minutos entre mensaje y mensaje es “una eternidad” para alguien en una situación límite.

Qué decir y qué evitar: claves para apoyar a alguien en crisis Para los familiares y amigos, la situación puede ser complicada. “Sé que es duro estar escuchando a tu hija todo el rato llorar de la nada y decir que se quiere morir”, cuenta Mora, que indica que en su familia “no hay mucha conciencia sobre salud mental”. Al 024 llaman allegados en busca de orientación. “Les explicamos la necesidad de hablar de ello, de validar y entender la emoción de la otra persona”, cuenta López. Hay frases que es mejor evitar, como “no llores”, “no es para tanto”, “es una exageración” o “cómo vas a hacer eso”. En cambio, otras pueden ayudar: frases cortas como “te entiendo”, “te escucho” o “es normal que te sientas así”.