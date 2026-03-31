El Gobierno aprueba el Observatorio para la Prevención del Suicidio para coordinar la respuesta ante este drama

El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo en la protección de la vida con la aprobación, este martes, de la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio. El nuevo organismo, de carácter interministerial y adscrito al Ministerio de Sanidad a través del Comisionado de Salud Mental, nace con la misión de tejer una red de seguridad más firme y coordinada ante un desafío que lacera el corazón de nuestra sociedad.

Para el Gobierno, esta iniciativa no es solo un trámite administrativo, sino una respuesta a un "desafío de primer orden en el ámbito social y de salud pública". Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha querido poner palabras al dolor silencioso que rodea este fenómeno, subrayando que “el suicidio no es solo un problema sanitario, es un problema social con cifras escalofriantes”.

Una prioridad social La urgencia de este Observatorio se sustenta en una realidad incontestable. Según los últimos datos consolidados del Instituto Nacional de Estadística (INE), el suicidio se mantiene como la segunda causa de muerte externa en nuestro país. Las cifras de 2024 revelan un total de 3.953 fallecimientos, lo que se traduce en una media dolorosa de once vidas perdidas cada día. Este nuevo órgano se reunirá al menos dos veces al año y permitirá, según destaca el Ministerio de Sanidad en su nota oficial, "reforzar la coordinación, el análisis y el seguimiento de las políticas públicas de prevención". No estará solo en esta tarea; el Observatorio contará con la participación de instituciones fundamentales como el Instituto de Salud Carlos III, el IMSERSO, el Instituto de las Mujeres, el Instituto de Ciberseguridad de España y RENFE, además de diversos departamentos ministeriales. Policía Nacional y Guardia Civil, por delante en prevención del suicidio: "Las tasas se han estabilizado" Santiago Riesco Pérez

Mirada con perspectiva de género La evidencia científica recogida en las fuentes señala que el suicidio no afecta a todos por igual, exigiendo una mirada empática y diferenciada. El 73,4% de los fallecimientos corresponden a hombres, lo que, según los expertos del Plan de Acción, exige estrategias que combatan el aislamiento y los estereotipos que dificultan la expresión emocional masculina. Al mismo tiempo, se reconoce que “la perspectiva de género es fundamental a la hora de analizar los problemas de salud mental”, ya que el género condiciona un impacto desigual en la salud y el acceso al apoyo. En este sentido, investigaciones recientes subrayan la necesidad de comprender los factores de riesgo específicos en las mujeres, como la violencia de género o la desigualdad laboral, para diseñar estrategias de prevención más "sensibles y personalizadas". Como señala la investigadora Vanesa López Molina, el objetivo es avanzar hacia un modelo que no solo prevenga la muerte, sino que mejore la calidad de vida de las mujeres en una sociedad más justa. Romper el silencio salva vidas: la prevención del suicidio empieza por hablar Marta Cercadillo