La rápida intervención policial evita una tragedia tras el intento de un bombero de quemarse a lo bonzo en Murcia

Un bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia ha protagonizado este lunes un grave incidente en la plaza del Cardenal Belluga. Minutos antes de las nueve de la mañana, el hombre se personó frente a la Catedral vestido con el uniforme oficial y amenazó con quemarse a lo bonzo. La situación, que generó un gran impacto entre los viandantes que circulaban por la zona del edificio Moneo, obligó a una actuación de urgencia por parte de la Policía Local.

Según informan fuentes municipales y testigos presenciales, el sujeto portaba un hacha, herramienta habitual de su trabajo, y se encontraba en un elevado estado de agitación. A pesar de los intentos de los agentes por dialogar con él y reducirlo, el hombre llegó a rociarse con gasolina y a prenderse fuego. Sin embargo, el hecho de que vistiera su traje ignífugo de intervención evitó que sufriera quemaduras de gravedad.

Reducción con extintores y traslado hospitalario La intervención de la Policía Local fue determinante para salvar la vida del bombero. Los agentes, que se habían desplazado con extintores, actuaron en el momento en el que surgieron las primeras llamas. Aprovechando la nube de polvo generada por la descarga de los extintores, los efectivos policiales lograron abalanzarse sobre el hombre y reducirlo. ““ Tras ser inmovilizado, el bombero, de 57 años, fue atendido por los servicios médicos y trasladado en ambulancia al Hospital Morales Meseguer de Murcia. Según los testigos, el hombre realizó el trayecto custodiado por la policía y esposado, dada la peligrosidad del incidente y su estado de alteración.