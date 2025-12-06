Muere una mujer en Madrid tras tirarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, que han resultado muy graves
- La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, ha descartado que sea un caso de violencia de género
Una mujer de 48 años ha muerto este sábado tras precipitarse desde el décimo piso de un edificio en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, con sus dos hijos de 3 años, ambos hospitalizados con pronóstico muy grave.
Los hechos han ocurrido sobre las 9:00 horas de este sábado tras el aviso de los vecinos de un edificio de la calle Ricardo Ortiz, según ha trasladado a Efe fuentes policiales, que han descartado que sea un caso de violencia de género.
A su llegada, Samur Protección-Civil ha confirmado el fallecimiento de la mujer, de nacionalidad española, y ha asistido a los dos menores, que han resultado heridos muy graves y han sido trasladados al Hospital Universitario 12 de Octubre y al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación
En el operativo han intervenido agentes de la Policía Municipal y efectivos de Bomberos del Ayuntamiento, así como Policía Nacional, que se hace cargo de la investigación del suceso.
Las personas con ideas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024 y, ante situaciones de emergencia, también pueden llamar al 112.