Rego propone la reforma de ley de protección a la infancia para incluir su derecho a tener abogado y a "ser escuchada"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha propuesto este miércoles la reforma de la ley orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia para incluir su derecho a tener abogado y "ser escuchada". Una reforma, según ha asegurado, que pretende dar "un pasito más allá" en esta ley "pionera" que ha significado un "punto de inflexión", pero que hay que adaptar a "la perspectiva de la infancia", que sea "más garantista" ampliando "algunos aspectos de la ley".

Entrevistada en Las Mañanas de RNE, la ministra ha avanzado que el Ministerio ha realizado un análisis de "las violencias contra la infancia" y la semana que viene presentará los datos. "Hemos estudiando todos los tipos de violencia que sufre la infancia en nuestro país, son preocupantes, y requiere un acuerdo para hablar de la infancia como una cuestión de Estado", ha advertido solo un día después de que el Gobierno haya aprobado un anteproyecto de ley para establecer como un delito específico la violencia vicaria.

Un proceso de adaptación a la "perspectiva de la infancia" La adaptación de la "estructura judicial" de nuestro país "a la perspectiva de la infancia requiere un proceso", ha explicado, y es también "una cuestión urgente e imprescindible". En esta propuesta de reforma, según ha señalado han incluido "toda la parte que tiene que ver con el derecho a la escucha que va a ser un elemento fundamental también para todo lo que tiene que ver con la violencia vicaria". El trabajo para la reforma de la ley de protección a la infancia se ha hecho, según ha asegurado, de manera coordinada con los Ministerios de Justicia e Igualdad porque la violencia de género es una de las violencias que sufre la infancia. Y preguntada por cuándo cree que podría ser aprobada en el Congreso el anteproyecto de ley que establece como delito específico la violencia vicaria y las reformas que plantea en la ley de protección a la infancia ha dicho que prefiere no aventurarse a dar una fecha porque también depende de la "dinámica parlamentaria" pero que le gusta hablar "como mucho" de meses.