Rusia ataca Kiev con un masivo bombardeo de misiles y drones, causando la muerte de una persona

Rusia atacó la capital ucraniana, Kiev, el domingo con una gran oleada de misiles y drones que dañó edificios residenciales y escuelas, y dejó al menos un muerto, según informaron las autoridades.

Las explosiones resonaron por toda la ciudad poco después de la una de la madrugada (22:00 GMT del sábado), poco después de que la Fuerza Aérea de Ucrania advirtiera en su canal de Telegram que Rusia podría lanzar un misil balístico de alcance medio Oreshnik.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo en Telegram que una persona murió después de que un edificio residencial de nueve pisos en el distrito central de Shevchenko fuera alcanzado. Los servicios de emergencia estaban en el lugar para extinguir el incendio.