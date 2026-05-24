Rusia ataca Kiev con un masivo bombardeo de misiles y drones, causando la muerte de una persona
- Según la administración militar de la ciudad, 20 personas resultaron heridas en el ataque nocturno
- Putin ordenó a su ejército opciones de represalia contra Ucrania por un ataque a una residencia estudiantil
Rusia atacó la capital ucraniana, Kiev, el domingo con una gran oleada de misiles y drones que dañó edificios residenciales y escuelas, y dejó al menos un muerto, según informaron las autoridades.
Las explosiones resonaron por toda la ciudad poco después de la una de la madrugada (22:00 GMT del sábado), poco después de que la Fuerza Aérea de Ucrania advirtiera en su canal de Telegram que Rusia podría lanzar un misil balístico de alcance medio Oreshnik.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo en Telegram que una persona murió después de que un edificio residencial de nueve pisos en el distrito central de Shevchenko fuera alcanzado. Los servicios de emergencia estaban en el lugar para extinguir el incendio.
20 personas heridas
En el mismo vecindario, varias personas quedaron atrapadas dentro de un refugio antiaéreo en una escuela después de que un impacto bloqueara la entrada con escombros, dijo Klitschko. Se cree que más personas están atrapadas dentro de un refugio en un centro empresarial en Shevchenko, según el jefe de la administración militar de la ciudad.
Según la administración militar de la ciudad, 20 personas resultaron heridas en el ataque nocturno.
Otras tres personas resultaron heridas en la región más amplia de Kiev, según el gobernador, Mykola Kalashnyk.
El sábado, el presidente Volodímir Zelenski advirtió que Rusia estaba preparando un ataque contra Ucrania utilizando el misil Oreshnik, citando información de inteligencia de Ucrania, Estados Unidos y Europa.
Rusia ya ha atacado Ucrania dos veces con el Oreshnik, un misil del que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha presumido diciendo que es imposible de interceptar debido a su supuesta velocidad de más de 10 veces la del sonido.
La advertencia de Zelenski llegó después de que Putin ordenara a su ejército preparar opciones de represalia contra Ucrania por un ataque con drones contra una residencia estudiantil en la región de Lugansk, ocupada por Rusia, el viernes.
El ejército ucraniano negó las acusaciones y afirmó que había atacado una unidad rusa de control de drones.