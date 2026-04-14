Bolaños reitera sus críticas por el procesamiento de Begoña Gómez, mientras que juristas y la oposición le piden "respeto"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado sus críticas al procesamiento de Begoña Gómez, mujer de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que juristas y la oposición le han pedido "respeto" a las resoluciones judiciales.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Bolaños ha defendido que sus declaraciones de este lunes, cuando aseguró que el juez Peinado había "avergonzado" a muchos ciudadanos con su auto de procesamiento a Gómez, forman parte del "ejercicio" de su "libertad de expresión".

"Mis opiniones no son nuevas. Las reitero. Son absolutamente respetuosas en lo personal, y en el ejercicio de mi libertad de expresión, yo califico y opino sobre resoluciones judiciales", ha explicado a preguntas por sus palabras de este lunes.

Así, Bolaños ha defendido que puede opinar porque "eso es la democracia". "El ministro de Justica no tiene limitado el derecho a la libertad de expresión", ha incidido a preguntas de los periodistas.

Defiende que su opinión es "compartida" por parte de la carrera judicial Además, el ministro ha sostenido que su opinión es "muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por muy buena parte de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas resoluciones judiciales pueden perjudicar al buen nombre de la Justicia". Según el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, "muchos jueces" le ha mostrado su "opinión critica con las resoluciones de este caso". No obstante, ha querido dejar claro su "confianza absoluta en la Justicia y en los tribunales Superiores, que en la práctica ha revocado muchas decisiones que eran contrarias a derecho". Asimismo Bolaños se ha referido a sus denuncias por "irregularidades" contra el juez Peinado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha recordado que las presentó en junio del año pasado y aún no ha recibido respuesta. También ha señalado que él no las hizo públicas, sino que fue el propio juez quien lo hizo. La opinión de Bolaños también han sido compartida por sus compañeros en el Consejo de Ministros y tanto la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, como el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han criticado el auto del juez Peinado sobre juzgar a Begoña Gómez. Además, para Puente, "estamos ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente". Asimismo ha asegurado no entender qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez. "No entiendo cuál es el ilícito, no veo por ningún lado el camino del de lucro", ha dicho. Por su parte, la portavoz del Gobierno ha insistido en la inocencia de Begoña Gómez, y ha criticado el auto que tiene párrafos "que van más allá de lo jurídico". También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido al procesamiento de su mujer desde su viaje oficial a China, donde se encuentra desde el pasado sábado: "Lo que le pido a la Justicia es que haga Justicia, como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio", ha asegurado. Sánchez, sobre el procesamiento de su esposa: "Pido a la justicia que haga justicia, el tiempo pondrá todo en su sitio" Silvia Quílez Iglesias

Feijóo carga contra los "señalamientos a la Justicia" hechos por el Gobierno Por otro lado, en la reunión plenaria de los Grupos Parlamentarios del Partido Popular del Congreso y del Senado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a la palabras de Bolaños y ha afeado los "señalamientos a la Justicia hechos por todos los miembros del Gobierno". "¿Por qué tenemos que tragar con señalamientos a la Justicia hechos por todos los miembros del Gobierno?", ha expresado. Y ha defendido que "en democracia a la Justicia se la respeta, no se la desprecia". En su opinión, el "culpable" de lo que está pasando "se llama Pedro Sánchez" y "es el máximo responsable del deterioro en el que vive la sociedad española". Además, para Feijóo no es "aceptable" tener "un presidente del Gobierno con su mujer imputada y procesada por delitos graves de corrupción", como es el caso de Begoña Gómez, y le ha reprochado que no "dimita". "Ni en Hungría, ni en ningún otro lugar de Europa, es aceptable tener a un presidente con su mujer cuatro veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción, sin que el primer ministro dimita. No es admisible", ha clamado ante los suyos. En declaraciones a Las Mañanas de RNE, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que le provocaba "rubor" escuchar cómo el Gobierno critica una decisión judicial y ha instado a "todas las fuerzas políticas" a "respetar a los otros poderes del Estado". Asimismo ha acusado a Bolaños de "confundir el Ministerio de Justicia con el departamento de comunicación de Ferraz", y se ha mostrado convencida de que si la resolución judicial no afectara a la mujer del presidente del Gobierno "no se habría expresado en esos términos". El PP reprocha a Bolaños sus críticas sobre el auto de procesamiento de Begoña Gómez: "Provoca rubor"

Vox acusa a Bolaños de "insultar" a los jueces En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha asegurado que "lo único peor" al procesamiento de la mujer del presidente del Gobierno es "es ver a un ministro de Justicia insultando a los jueces y afirmando ya que cuentan con el Tribunal Constitucional para anular la sentencia condenatoria". En su opinión estos dos asuntos muestran que España es una "república bananera". "En términos de justicia, esta banda que detenta el poder desde la Moncloa no es homologable ni de lejos con ningún gobierno país normal de nuestro entorno. Lo que se ve aquí no se ve en ningún país normal del mundo" y "lo que está haciendo este gobierno habría hecho caer en bloque a cualquier gobierno en medio segundo", ha asegurado Millán. Para la dirigente de Vox, "no cabe mayor indignidad y mayor vergüenza para la Justicia, para el Estado de Derecho en España, que este mal llamado ministro de Justicia".

El CGPJ y asociaciones de jueces piden a Bolaños "respeto" Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recordado a Bolaños la necesidad de respetar las decisiones judiciales, como ya ha hecho en ocasiones anteriores. También las asociaciones mayoritarias de jueces han pedido a Bolaños "respeto" a decisiones como la del juez Juan Carlos Peinado, y han tachado asimismo de "inadmisibles" las críticas del ministro. En este sentido, han manifestado su preocupación por el "descrédito" que suponen para el Poder Judicial. En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayor en número de afiliados, ha reclamado "respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno". Y señalan que las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos. También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) -la segunda con mayor representación- ha expresado su "profunda preocupación por el descrédito" que tales palabras suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran. "Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división. Preservar la confianza en la Justicia es una obligación democrática de primer orden", sostiene.