El PP reprocha a Bolaños sus críticas sobre el auto de procesamiento de Begoña Gómez: "Provoca rubor"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha afeado este martes las palabras del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien este lunes aseguró que el juez Juan Carlos Peinado había "avergonzado" a muchos ciudadanos con su auto de procesamiento de Begoña Gómez, mujer de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Escuchar en la radio de todos los españoles que el Gobierno critica una decisión judicial, a mí, como mínimo, me provoca rubor", ha asegurado en una entrevista en Las Mañanas de RNE, en la que ha hecho un llamamiento también a "todas las fuerzas políticas" a "respetar a los otros poderes del Estado", porque, ha subrayado, "flaco favor le hacemos a la democracia".

Ezcurra ha acusado a Bolaños de "confundir el Ministerio de Justicia con el departamento de comunicación de Ferraz", y se ha mostrado convencida de que si la resolución judicial no afectara a la mujer del presidente del Gobierno "no se habría expresado en esos términos". En este sentido, ha asegurado que desde el PP van a "respetar siempre al Poder Judicial y las decisiones judiciales" con indepencencia a quien afecten.

Además, ha defendido que "no es lo mismo opinar sobre algo ya juzgado" que sobre un auto de procesamiento, que está aún pendiente de resolución.

En cuanto al juicio oral del caso Kitchen, Ezcurra ha rechazado entrar a valorar las pruebas testimoniales de "un juicio que no ha sido resuelto", y ha señalado que en todo caso, en su partido harán valoraciones políticas cuando haya una resolución judicial en firme. "Hasta donde sé, los ciudadanos me pagan para hacer política, no para evaluar pruebas en un juicio oral. Haremos valoraciones políticas cuando haya resoluciones firmes", ha advertido.

Regularización masiva de inmigrantes Por otro lado, al ser preguntada por la regularización extraordinaria de inmigrantes que se va a aprobar este martes en el Consejo de Ministros, Ezcurra ha reiterado la oposición de su partido a la misma, pues en su opinión, lanza un mensaje de que "la irregularidad tiene premio." Además, ha explicado que se oponen porque "implica atacar las consecuencias pero no las causas" de la inmigración ilegal. Asimismo ha sostenido que su partido se opone a "regularizaciones masivas", pues considera que debe haber un "criterio individualizado". "Decimos no a regularizaciones masivas, pero decimos sí a criterios estrictos como ausencia de antecedentes, vinculado a contrato de trabajo, y muestras claras de contribución e integración en España". El Gobierno espera aprobar el martes la regularización de migrantes y Vox anuncia que lo llevará al Supremo También ha reprochado que el decreto que ha visto el Consejo de Estado no es el mismo que el borrador que estuvo a consulta pública. Y ha negado que el PP haya cambiado su posición en cuanto a política de migración por estrechar lazos con Vox. En este sentido, ha recordado que cuando se aprobó la ILP sobre la regularización de inmigrantes en 2024, el PP presentó enmiendas que iban en el mismo sentido de lo que ahora defienden. Sobre las negociaciones para la conformación de gobiernos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, se ha mostrado positiva por cómo avanzan. "Las negociaciones van a buen ritmo y se trabaja con discreción para darle a los ciudadanos lo que han pedido: han pedido gobiernos del PP, que hablemos y que haya acuerdos transparentes", ha incidido.