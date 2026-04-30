El PP condena el incidente de Begoña Gómez con Vito Quiles y matiza: "Parece que quién recibe violencia es el periodista"

El PP ha condenado "cualquier violencia, también al periodista" tras conocerse la denuncia de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por agresión al agitador ultra Vito Quiles, y ha matizado que por las imágenes "parece que quien recibe la violencia es el periodista". Así ha reaccionado la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, quien en declaraciones a su llegada al Congreso este jueves ha dicho que la esposa de Pedro Sánchez "tiene que dar muchas explicaciones".

Muñoz ha ido más allá y tras conocerse que Sánchez ha suspendido su participación este jueves en un acto ha recordado la carta sobre los cinco días de reflexión tras la imputación de su esposa por tráfico de influencias, malversación y corrupción en los negocios y cómo después compareció para anunciar que seguiría al frente del Gobierno: "¿Se vienen carta y/o periodo vocacional previa rueda de prensa compungido?".

Díaz, al PP: "No sé si es consciente de lo que está haciendo"

Varios ministros, entre ellos la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad Ana Redondo y el responsable de Hacienda Arcadi España, han expresado su apoyo a la mujer de Sánchez y su condena de la "violencia".

Díaz ha transmitido su cariño a Begoña Gómez "por el acoso al que está sometida" y ha cargado contra el PP tras recordar que Vito Quiles participó en el acto de cierre de las elecciones del pasado 8 de febrero en Aragón: "No sé si el PP es consciente de lo que está haciendo".

La ministra Ana Redondo, en declaraciones a su llegada al Congreso, ha calificado de "violencia política" la "agresión" a Begoña Gómez y ha calificado a Vito Quiles de "impresentable". Cree que los hechos demuestran que es "un cobarde", y ha señalado el "enfrentamiento, absolutamente gratuito, ese insulto y ese invadir el espacio de la mujer del presidente, de Begoña".

"Yo creo que también ahí hay un acto de violencia política, que se nos ataca por estar y representar. Y, en ese sentido, creo que es muy grave, que trasciende la cuestión puntual y se eleva a una cuestión de, como digo, violencia política hacia la mujer del presidente", ha apuntado la ministra.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, considera "inadmisible" el hecho y dice que "ningún demócrata" puede apoyarlo. "No es periodismo, es acoso", ha señalado, mientras la titular de Ciencia, Diana Morant, alerta de que "se han cruzado todos los límites" y que esto "no puede quedar impune, la justicia tiene que actuar".

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ya expresó este miércoles su "máxima condena" ante el incidente, pidió que se haga justicia y cargó contra la formación de Alberto Núñez Feijóo. "Hay quien se dedica profesionalmente al acoso y, lo que es peor, quien lo blanquea y alienta como hace el PP", aseguraba.

Por su parte, el ministro de Transportes, Oscar Puente, ha responsabilizado a la derecha, que es, dice, una "organización mafiosa" en la que cada uno cumple su función. "Unos hacen bullying en el parlamento, otros en los tribunales, otros desde los medios y este, que es lo más bajo del escalafón, hace el trabajo de calle. Pero todos son parte de lo mismo", ha espetado.