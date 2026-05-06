El juez Peinado rechaza archivar el caso de Begoña Gómez e insiste en que la juzgue un jurado

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha insistido en enviarla a un juicio por jurado popular, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril.

En concreto, en un auto dictado este pasado martes al que ha tenido acceso RTVE.es, Peinado rechaza los recursos de reforma interpuestos por Begoña Gómez y los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.

El magistrado desestima las alegaciones de Gómez, cuya defensa criticaba que los argumentos de Peinado para dirigir la causa a un jurado son "falaces" o no tenían "la entidad que les da el instructor". La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, que criticaba también la "redacción confusa" del auto judicial en el que Peinado aducía sus razones, plasmó en su escrito que "la única conclusión" que podía extraerse de esa resolución es que se le está investigando "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

Contra la resolución conocida este martes cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días.