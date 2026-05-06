El juez Peinado rechaza archivar el caso de Begoña Gómez e insiste en que la juzgue un jurado
- Rechaza los recursos que pedían su archivo y confirma el procesamiento de la mujer de Sánchez
- Contra esta resolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días
El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha insistido en enviarla a un juicio por jurado popular, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril.
En concreto, en un auto dictado este pasado martes al que ha tenido acceso RTVE.es, Peinado rechaza los recursos de reforma interpuestos por Begoña Gómez y los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.
El magistrado desestima las alegaciones de Gómez, cuya defensa criticaba que los argumentos de Peinado para dirigir la causa a un jurado son "falaces" o no tenían "la entidad que les da el instructor". La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, que criticaba también la "redacción confusa" del auto judicial en el que Peinado aducía sus razones, plasmó en su escrito que "la única conclusión" que podía extraerse de esa resolución es que se le está investigando "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".
Contra la resolución conocida este martes cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Peinado propone juzgarla ante jurado popular por cuatro delitos
El juez Juan Carlos Peinado anunció en abril que cerraba la instrucción sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que procesa finalmente por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. También continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, por los mismos delitos que le imputa a ésta y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por el de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El magistrado cerró así una instrucción que ha durado casi dos años y poco antes de que el juez Peinado se jubile en septiembre. El magistrado encuentra indicios suficientes para procesar a Gómez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense y asegura que no ha encontrado un supuesto similar en democracia.
En el marco de esta causa, el instructor indaga en varias líneas de investigación, como son el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés y la gestión de la esposa del jefe del Ejecutivo en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense. También la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.