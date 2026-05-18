Detenida una madre en estado de embriaguez por abandonar a su hijo de 2 años en un carrito en la calle de madrugada
- El menor estaba dormido y en buen estado, con varias latas de cervezas vacías en la cesta del coche de bebé
- La madre alega que había dejado a su hijo a cargo de un familar
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a una mujer de 36 años por abandonar a su hijo de solo 2 años en un carrito en la calle en plena madrugada. Según el relato oficial de la Policía consultado por RTVE Noticias, el menor fue encontrado en torno a las 5:30 de la madrugada del 9 al 10 de mayo a la altura del número 5 de la calle Francisco García, en el barrio de Carabanchel, y podría haber estado hasta dos horas abandonado.
Una patrulla de agentes estaba atendiendo un accidente en la zona, cuando un hombre se acercó informando de la presencia de un menor solo, en su carrito, en la vía pública. La Policía comprobó la veracidad y confirmó que el menor estaba dormido en "estado de salud normal". Además, observaron que en la cesta del carrito había varias latas de cerveza, pero no encontraron ningún adulto que pudiera ser el responsable del niño.
Cuando regresaron al lugar inicial del accidente, comunicaron el hecho al equipo del SAMUR, que decidió atender al menor, acompañados ahora por agentes de la Comisaría de Protección a la Mujer, Mayor y Menor.
Dos versiones enfrentadas
Entonces se acercó una mujer que aseguraba ser familiar del menor y lo corroboró llamando a la madre, que estaba de fiesta en ese momento. Ya durante la llamada mostraba un claro estado de embriaguez, y al llegar, intentó defender que ella había dejado 12 horas antes a su hijo a cargo de la familiar que llegó en un primer momento, quien lo negó.
Como el relato de la madre era incoherente y difícil de entender, los agentes decidieron detenerla, no sin antes asegurar la situación del menor. Otro familiar se acercó a la zona preocupado y se ofreció a cuidar de él, bajo el permiso de la propia madre.
Los agentes de Protección del Menor le acompañaron a su domicilio para determinar su idoneidad de cara al cuidado del niño y han abierto un expediente con un seguimiento que mínimo durará dos meses.