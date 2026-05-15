El juez archiva la querella contra el colegio de Sandra Peña, la víctima de acoso que se suicidó en Sevilla

Un Juzgado de Sevilla ha acordado el archivo provisional de la querella que los padres de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó el pasado noviembre víctima de posible caso de acoso, habían presentado contra los responsables del colegio privado concertado Irlandesas Loreto de Sevilla por "inacción del centro" ante ese presunto acoso.

Considera el juzgado que no le era "exigible" al centro que "controlaran a la menor para evitar que se quitara la vida" y entiende que se tomaron medidas para combatir esa situación.

21.34 min Una menor se suicida tras sufrir acoso escolar

Los padres de esta menor, que se querellaron contra el centro, su director, la tutora, la jefa de estudios y la orientadora por la posible comisión de delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas imprudentes y trato degradante, ya han anunciado que recurrirán esta decisión judicial que les "hunde" y "destroza más", han dicho en una entrevista en Canal Sur.

Esta causa judicial es paralela a la que un Juzgado de Menores de Sevilla que investiga, por su parte, a las tres alumnas del colegio que fueron señaladas como presuntas acosadoras de Sandra Peña.

El escrito de archivo del caso dice que "no consta que se activara el protocolo de acoso escolar, pero sí que se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias, como la designación de personas de referencia en el centro escolar y contactos con la psicóloga, que a finales de septiembre apreció una mejoría en la menor"

"El protocolo de acoso es indudablemente eficaz, pero ello no quiere decir que de haberse adoptado se hubiera obstaculizado la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó", añade el escrito judicial, citado por Europa Press.

El recurso de los padres José Manuel Peña y Zara Villar han revelado en esa entrevista citada por Efe parte del resultado de la autopsia de su hija, que recoge que presentaba alcohol en sangre (0,59 miligramos) y cortes, y se han preguntado si la menor -que se suicidó muy poco después de la salida del colegio privado concertado Irlandesas Loreto- pudo haber bebido y lesionarse en el propio centro escolar. "No entendemos nada. Nos hunde más, nos destroza más que después de 130 días esperando una respuesta se resuelva en media carilla", ha dicho Villar, que no entiende que el auto "obvie tantas cosas", como no mencionar la autopsia de su hija ni el protocolo de prevención del suicidio, más allá del referido al concretamente al acoso, que el propio juez reconoce que no se activó. Su querella, ha explicado, está basada en la buena investigación que, en su opinión, sí está haciendo la Fiscalía de Menores en la actuación que se mantiene abierta en el Juzgado de Menores. La Fiscalía de Menores abre dos investigaciones tras el suicidio de una alumna en Sevilla Sergio Guillén "Ahí ha quedado constatado, por todos los testigos, el acoso que sufría Sandra y que el profesorado lo sabía", ha relatado Villar, quien también se ha referido a una extensa carta de despedida de tres folios que la menor al parecer escribió durante una clase de Matemáticas.