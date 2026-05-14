Las urgencias pediátricas alertan del aumento de problemas de salud mental en menores

Los servicios de urgencias pediátricas están detectando un incremento sostenido de problemas de salud mental entre niños y adolescentes. La ansiedad, la depresión, las conductas agresivas y los intentos de suicidio generan cada vez más consultas y tensionan la capacidad asistencial de los hospitales.

Según un estudio presentado por especialistas del Hospital Universitario Cruces en la XXX Reunión Anual de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), las urgencias relacionadas con patología psiquiátrica se han duplicado en menos de una década.

Estudio en base a 258.000 episodios de urgencias de pediatría El trabajo identificó 1.166 consultas relacionadas con patología psiquiátrica en urgencias en menores de entre 3 y 13 años. La ansiedad fue el motivo más frecuente de consulta, seguida de las alteraciones de conducta, muchas de ellas asociadas a episodios de agresividad, los intentos de suicidio y los trastornos de la conducta alimentaria. En el caso del suicidio, el aumento anual observado en la investigación es del 22% ha alertado Mintegi. “La preocupación que tenemos es enorme. Son niños de menos de 14 años que la mayoría consultan por crisis de ansiedad y agresividad y que hasta un 15% llegan sujetos a los servicios de urgencias pediátricas y, por último, intentos de suicidio”, explica Santiago Mintegi, jefe de Urgencias de Pediatría del Hospital de Cruces. Los especialistas advierten de que el impacto de estos casos va más allá del volumen de pacientes, ya que requieren más tiempo de atención, coordinación y recursos específicos. Mintegi insiste además en que este tipo de situaciones no deben normalizarse. “No podemos tomar como algo normal a niños pidiendo ayuda en los servicios de urgencias pediátricas”, señala.