Detenido un profesor por tocamientos a varios alumnos en un colegio de Huelva

Un juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional para un profesor detenido por la Guardia Civil por varios presuntos delitos de agresión sexual, consistentes en tocamientos a varios alumnos del centro escolar donde trabajaba situado en la sierra de Huelva.

La Guardia Civil ha informado en un comunicado de que las víctimas, de momento cuatro alumnos menores de edad, han denunciado que el docente les tocaba en zonas íntimas o sensibles durante las clases y en ocasiones en determinadas actividades extraescolares.

Tras las investigaciones efectuadas y la toma de declaración de los menores en presencia de sus tutores legales y de testigos de los hechos, se ha detenido al profesor.

Elisa García, la portavoz de la Guardia Civil, ha afirmado que "las investigaciones continúan por si hay más alumnos que hayan sido víctimas de las citadas agresiones". Apunta la Guardia Civil que esta persona ha sido denunciada en varias ocasiones coincidiendo en el mismo relato las víctimas.

Los hechos han tenido lugar en una localidad de la sierra onubense y el docente ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su ingreso en prisión.