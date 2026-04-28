Un juzgado de Córdoba investiga a una maestra de infantil por abusos a varios niños de entre tres y cuatro años

Un juzgado de Córdoba investiga a una maestra por presuntos malos tratos a varios niños de Educación Infantil de entre tres y cuatro años. Las denuncias de los padres relatan escenas de crueldad y violencia con golpes, pelizcos y tocamientos en sus partes íntimas.

Las familias de los menores, que podrían ser hasta 18, señalan que la maestra los dejaba encerrados en el baño sin luz, les golpeaba con las manos, les tiraba del pelo y les hacía tocamientos. La maestra de infantil fue detenida por la policía el 12 de marzo y puesta en libertad después de declarar.

La delegación de educación de la junta de Andalucía ha detallado que no se pronuncian por este caso por estar judicializado pero sí manifiestan respeto a la investigación. También afirman que actuaron en cuanto conocieron el caso.

El caso ha recaído en un juzgado de instrucción de Córdoba, mientras que la maestra ya ha sido apartada de sus funciones en el centro escolar.