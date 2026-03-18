El colegio El Prado de Madrid aparta a un profesor investigado por presuntos abusos sexuales a tres menores

Un profesor del colegio El Prado de Madrid, centro privado del grupo Fomento de Centros de Enseñanza vinculado al Opus Dei, ha sido apartado de sus funciones tras ser denunciado por presuntos abusos sexuales a tres menores. Los hechos, que están siendo investigados por la Policía Nacional, habrían ocurrido hace aproximadamente dos años.

Según ha adelantado el portal de información católica Infovaticana, el docente es miembro numerario de la prelatura. Los presuntos abusos tuvieron lugar durante un campamento de verano organizado por el club juvenil Amura, en el barrio madrileño de Mirasierra.

Respuesta del centro Tras tener conocimiento de los hechos, la dirección del colegio bilingüe ―un centro no mixto que escolariza exclusivamente a varones― activó los protocolos de seguridad. La entidad comunicó la situación a las familias y puso el caso en manos de las autoridades policiales de forma inmediata. 08.55 min El Opus Dei admite que uno de sus sacerdotes cometió agresiones sexuales a menores Desde la plataforma que ha revelado el caso se destaca la "respuesta inmediata y contundente" de la institución educativa. Según recogen en su información, la separación del docente refleja "una intervención orientada a la protección del menor y a la depuración de responsabilidades desde el primer momento". Asimismo, subrayan que la prioridad de la dirección ha sido el bienestar de los alumnos "sin priorizar la contención del impacto mediático", informando de manera transparente tanto a los tutores legales como a la Policía.

Supervisión de la Consejería La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ya ha tomado cartas en el asunto. Fuentes del departamento que dirige Mercedes Zarzalejo confirman que la Inspección Educativa está en contacto permanente con el centro de Mirasierra. Condenado a 11 años de cárcel el exprofesor del colegio del Opus Gaztelueta por abusos sexuales a un alumno ANA MARTÍN PLAZA El objetivo de esta intervención es "supervisar las medidas adoptadas por su dirección" para asegurar que se cumplan todos los parámetros de seguridad. La administración regional busca "garantizar la protección y seguridad de sus alumnos" mientras avance la investigación judicial y policial sobre el docente apartado.