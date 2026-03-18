El colegio El Prado de Madrid aparta a un profesor investigado por presuntos abusos sexuales a tres menores
- El centro, vinculado al Opus Dei, ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional
- La Comunidad de Madrid supervisa las medidas de protección adoptadas por la dirección
Un profesor del colegio El Prado de Madrid, centro privado del grupo Fomento de Centros de Enseñanza vinculado al Opus Dei, ha sido apartado de sus funciones tras ser denunciado por presuntos abusos sexuales a tres menores. Los hechos, que están siendo investigados por la Policía Nacional, habrían ocurrido hace aproximadamente dos años.
Según ha adelantado el portal de información católica Infovaticana, el docente es miembro numerario de la prelatura. Los presuntos abusos tuvieron lugar durante un campamento de verano organizado por el club juvenil Amura, en el barrio madrileño de Mirasierra.
Respuesta del centro
Tras tener conocimiento de los hechos, la dirección del colegio bilingüe ―un centro no mixto que escolariza exclusivamente a varones― activó los protocolos de seguridad. La entidad comunicó la situación a las familias y puso el caso en manos de las autoridades policiales de forma inmediata.
Desde la plataforma que ha revelado el caso se destaca la "respuesta inmediata y contundente" de la institución educativa. Según recogen en su información, la separación del docente refleja "una intervención orientada a la protección del menor y a la depuración de responsabilidades desde el primer momento".
Asimismo, subrayan que la prioridad de la dirección ha sido el bienestar de los alumnos "sin priorizar la contención del impacto mediático", informando de manera transparente tanto a los tutores legales como a la Policía.
Supervisión de la Consejería
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ya ha tomado cartas en el asunto. Fuentes del departamento que dirige Mercedes Zarzalejo confirman que la Inspección Educativa está en contacto permanente con el centro de Mirasierra.
El objetivo de esta intervención es "supervisar las medidas adoptadas por su dirección" para asegurar que se cumplan todos los parámetros de seguridad. La administración regional busca "garantizar la protección y seguridad de sus alumnos" mientras avance la investigación judicial y policial sobre el docente apartado.
León XIV y los abusos del Opus Dei
El papa León XIV ha instado a las instituciones religiosas a consolidar una "cultura del cuidado" frente a la lacra de los abusos. Según una información publicada por el diario El País, el Pontífice ha subrayado durante una audiencia con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores que esta protección no debe verse como una obligación externa, sino como una "expresión natural de la fe" en toda la Iglesia.
En esa misma jornada, el papa mantuvo un encuentro privado con el periodista Gareth Gore, autor de una reciente investigación sobre el Opus Dei. Según detalla El País, durante la reunión Gore trasladó al Pontífice sus duras conclusiones sobre la organización, a la que llegó a calificar directamente como una "secta abusiva".