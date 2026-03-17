Archivada la denuncia contra el alcalde de La Algaba (Sevilla) por acoso a un menor
- Diego Manuel Agüera había sido denunciado por el ex director de la escuela taurina de la localidad
- El edil dimitió de la alcaldía y pidió su baja voluntaria del PSOE para centrarse en su defensa
El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla), el socialista Diego Manuel Agüera, denunciado el pasado febrero por presunto acoso sexual a un menor. Según el auto remitido a EFE y que ha avanzado la cadena SER, el juez considera que no está debidamente justificado que se perpetrara el delito. La denuncia presentada por el ex responsable de la escuela taurina local, establecía que se habría cometido con mensajes enviados por el entonces alcalde al menor a través de Instagram.
“🔴El juez archiva la causa abierta contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla) acusado por el presunto acoso sexual a una menor— Radio 5 (@radio5_rne) March 17, 2026
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El auto, con fecha de este lunes, 16 de marzo, cita como fundamentos de derecho que las actuaciones recibidas en el juzgado deben incoarse como diligencias previas "puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de corrupción de menores que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado". El magistrado añade que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
Agüera dimitió de la alcaldía en febrero
Tras la presentación de la denuncia, Diego Manuel Agüera presentó la dimisión en su cargo el pasado 23 de febrero, después de 14 años en el cargo en esta localidad, de unos 17.000 habitantes, en la que el PSOE cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento, y además solicitó voluntariamente la suspensión cautelar de militancia del PSOE. El objetivo, centrarse en su defensa y "que el partido no se vea involucrado en una cuestión que nada tiene que ver",según aseguró en ese momento el secretario de Organización del partido en Andalucía.
En una carta abierta a los vecinos, Agüera informó de que había decidido “hacer un paréntesis” en su vida política para poder defenderse "de las graves acusaciones”, pero precisaba que la renuncia sería "por unos meses”, para poder dedicarse “plenamente” a su defensa.
La denuncia partió de la Escuela Taurina
La dimisión se produjo a raíz de la denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba Manuel Carbonell, que fue derivada a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público. Señalaba al ahora exalcalde como "depredador sexual" y pedía una orden de alejamiento que le impidiese acercarse a un menor, al que presuntamente habría acosado durante varios meses.
Según el denunciante, el menor tenía 14 años cuando sucedieron los hechos y habría recibido mensajes a través de la red social Instagram por parte del alcalde, de contenido explícitamente sexual, después de un primer periodo de "acercamiento" en el que se mostró interesado en su carrera profesional como aprendiz de torero.
Por su parte, el exalcalde, que atribuyó la denuncia por acoso a una "venganza por cerrar la escuela taurina" local por falta de alumnado, ha formulado una solicitud para un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella por posibles injurias graves y calumnias contra Carbonell, que es empleado municipal y al que reclama 70.000 euros por daños y perjuicios.