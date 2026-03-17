Archivada la denuncia contra el alcalde de La Algaba (Sevilla) por acoso a un menor

El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla), el socialista Diego Manuel Agüera, denunciado el pasado febrero por presunto acoso sexual a un menor. Según el auto remitido a EFE y que ha avanzado la cadena SER, el juez considera que no está debidamente justificado que se perpetrara el delito. La denuncia presentada por el ex responsable de la escuela taurina local, establecía que se habría cometido con mensajes enviados por el entonces alcalde al menor a través de Instagram.

“🔴El juez archiva la causa abierta contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla) acusado por el presunto acoso sexual a una menor



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El auto, con fecha de este lunes, 16 de marzo, cita como fundamentos de derecho que las actuaciones recibidas en el juzgado deben incoarse como diligencias previas "puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de corrupción de menores que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado". El magistrado añade que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Agüera dimitió de la alcaldía en febrero Tras la presentación de la denuncia, Diego Manuel Agüera presentó la dimisión en su cargo el pasado 23 de febrero, después de 14 años en el cargo en esta localidad, de unos 17.000 habitantes, en la que el PSOE cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento, y además solicitó voluntariamente la suspensión cautelar de militancia del PSOE. El objetivo, centrarse en su defensa y "que el partido no se vea involucrado en una cuestión que nada tiene que ver",según aseguró en ese momento el secretario de Organización del partido en Andalucía. El PSOE suspende de militancia al alcalde de La Algaba, Sevilla, tras una denuncia de acoso sexual a un menor En una carta abierta a los vecinos, Agüera informó de que había decidido “hacer un paréntesis” en su vida política para poder defenderse "de las graves acusaciones”, pero precisaba que la renuncia sería "por unos meses”, para poder dedicarse “plenamente” a su defensa.