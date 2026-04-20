Detenido un profesor de primaria en Santa Coloma, Barcelona, por tener 100.000 archivos pedófilos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, a un profesor de un centro de Educación Primaria por presuntamente contar con más de 100.000 archivos de contenido pedófilo y distribuirlos a través de una red en línea, según informan este lunes en un comunicado.

La investigación se inició cuando los policías descubrieron durante un rastreo de redes a una persona compartiendo material pornográfico que involucraba a menores de edad a través de eDonkey (P2P), la cual, a su vez, distribuía cientos de archivos relacionados con el abuso sexual infantil.

El detenido, que en ese entonces se encontraba de baja, utilizaba una de las redes en línea más usadas en España, donde usuarios de cualquier lugar del mundo pueden ponerse en contacto y de este modo realizar descargas, así como compartir archivos de cualquier tipo.

Tras las gestiones realizadas, los investigadores han logrado identificar y localizar al presunto responsable y se ha procedido a realizar la entrada y registro para poder detenerlo.

Durante la entrada y registro en la vivienda del docente, por orden judicial, la Policía ha intervenido el 'hardware' informático y dispositivos de almacenamiento masivo, donde guardaba los ficheros ilegales, en los que se localizaron más de tres terabytes de almacenamiento y más de 100.000 archivos.

En la fase de explotación de este operativo policial han participado conjuntamente la UCC -Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial-, el grupo 22 de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona (BPPJ) y la Brigada Local de Policía Judicial de Sant Adrià.