El profesor condenado por violar a una menor, uno de los fugitivos más buscados, es extraditado de Cuba a España
- Martiño Ramos Soto se fugó para no cumplir una condena de 13 años y medio de cárcel
- El docente, de 50 años y conocido activista político, fue arrestado en La Habana en noviembre
El profesor gallego Martiño Ramos Soto, detenido en Cuba tras fugarse para no cumplir una condena de 13 años y medio de cárcel por violar a una menor de edad, ha sido finalmente extraditado de vuelta a su país este miércoles.
Fuentes próximas al proceso han informado a EFE de que Ramos Soto ha embarcado este miércoles por la tarde en un avión rumbo a Madrid tras haber aceptado voluntariamente su traslado a España para cumplir la pena de privación de libertad.
Este profesor de 50 años y conocido activista político fue arrestado en La Habana en noviembre pasado, en cumplimiento de una solicitud de la Audiencia Provincial de Ourense y tras un proceso de colaboración entre ambos países.
Uno de los 10 fugitivos más buscados
Ramos Soto era en el momento de su detención uno de los diez nombres de reclamados por la justicia española.
Natural de Ourense, fue condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.
Además de profesor de educación infantil y primaria, Ramos Soto es exmilitante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad, Ourense, por impartir clases de música y por su activismo.