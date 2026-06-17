El Parlamento Europeo da luz verde a los centros para inmigrantes fuera de la UE

El Parlamento Europeo votó este miércoles a favor del texto del Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, así como agilizar las deportaciones.

Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, los eurodiputados avalaron el texto, al que España se opuso desde su concepción, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio.

La principal novedad de este reglamento es la posibilidad de que los Estados miembros deporten a migrantes a los denominados "centros de retorno" situados en países ajenos a la Unión Europea, un modelo que sigue la estela de la iniciativa impulsada por Italia en Albania durante el 2024, que actualmente se encuentra paralizada por decisiones judiciales.

El pasado 11 de junio, España formalizó ante la UE su rechazo a esta normativa en un documento en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas de las medidas que contempla, entre las que mencionó las que podrían llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.

La votación fue celebrada con aplausos por los grupos políticos de la derecha, mientras se escuchaban gritos de "Shame on you" (dais vergüenza, en inglés) por parte de eurodiputados de la izquierda. El Reglamento deberá ser aprobado finalmente en el Consejo de ministros de Interior de la UE antes de su entrada en vigor.