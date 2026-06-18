RTVE acull a Barcelona la Cimera de Tecnologia i Innovació 2026 de la UER
- La Cimera ha reunit 130 responsables de 33 països per abordar el futur tecnològic dels mitjans públics europeus
Barcelona ha acollit els dies 18 i 19 de juny la Cimera de Tecnologia i Innovació 2026 de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), una trobada que ha reunit els principals responsables tecnològics dels mitjans públics europeus per compartir coneixement, impulsar la col·laboració i analitzar els desafiaments que marcaran el futur del sector audiovisual.
Amb RTVE com a amfitriona i RTVE Catalunya com a organitzadora local, la trobada ha congregat a l'edifici de l'INEFC de Barcelona prop de 130 professionals procedents de 33 països, representants de les principals radiotelevisions públiques membres de la UER.
Durant les dues jornades s'han celebrat ponències, sessions de treball i espais d'intercanvi centrats en la innovació tecnològica, la transformació digital i la cooperació entre els serveis públics de comunicació, consolidant Barcelona com a punt de trobada de referència per al debat sobre el futur de la indústria audiovisual europea.
En el marc de la cimera s'ha celebrat també la 32a Assemblea Tècnica de la UER, en què s'han renovat els membres del Comitè Tècnic de l'organització. Després dels resultats, RTVE seguirà present amb Víctor Sánchez, director d'Operacions i Mitjans de TVE, nomenat membre del Comitè Tècnic de la UER durant els pròxims dos anys.
Víctor Sánchez ha assenyalat la importància per a RTVE que suposa seguir formant part del Comitè Tècnic de la UER: "Ara mateix estem adoptant grans reptes tecnològics com la IA, la IP, el moviment de fluxos... És molt important mantenir una posició dins d'Europa per influir sobre com evoluciona la tecnologia dins de les televisions públiques".