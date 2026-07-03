Un doctor Trump creado con IA 'cura el síndrome anti-Trump' a críticos con él como De Niro o Julia Roberts
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Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en redes sociales un vídeo generado con inteligencia artificial en el que aparece caracterizado como doctor y diagnostica de TDS (síndrome de delirio anti-Trump) a Julia Roberts, Robert de Niro y otros actores críticos con él. No es la primera vez que Trump usa la IA para burlarse de sus detractores. Te contamos este y otros usos que ha hecho el presidente estadounidense de la inteligencia artificial.
El vídeo de minuto y medio, publicado el 2 de julio en sus perfiles oficiales en Instagram, X y Truth Social, ha sido compartido cerca de 50.000 veces y ha tenido millones de reproducciones. La publicación arranca con un “doctor” Trump con bata blanca en lo que parece un hospital diciendo en inglés: “¿Usted o algún conocido ha sido diagnosticado con TDS (siglas en inglés de un inventado ‘síndrome de delirio anti-Trump’)? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el doctor Trump y tengo un tratamiento”.
Los siguientes planos muestran a actores como Rosie O'Donnell, Whoopi Goldberg, John Leguizamo, Edward Norton, Robert De Niro o Julia Roberts en una consulta hablando de lo que les ha supuesto padecer esta enfermedad inventada: “Pensaba que era un caso perdido. [...] Pero tras seguir el tratamiento, noto la diferencia”, afirma una falsa Whoopi Goldberg. Segundos después un ficticio de Niro asegura: “No podía comer. No podía dormir. Estaba constantemente enfadado. Hacía la vida imposible a quienes me rodeaban”. El vídeo concluye con Trump diciendo: “El tratamiento es sencillo: apague las noticias falsas, rece y, si alguna vez se siente ansioso, tómese una Coca-Cola Diet como hago yo. Verá una diferencia notable en su vida”.
El vídeo está creado con inteligencia artificial
En VerificaRTVE hemos analizado las imágenes con varias herramientas de detección de IA y hemos corroborado que esta grabación falsa ha sido creada con esta tecnología. Como vemos en la imagen inferior, tanto Hive como TruthScan detectan con más de un 96% de fiabilidad en su predicción que son imágenes creadas artificialmente. Lo mismo ocurre con el audio: Hive y la herramienta Hiya de InVid concluyen con más de un 95% de probabilidad que se trata de una voz sintética . Además, al reproducir el vídeo fotograma a fotograma, apreciamos algunos fallos propios de la IA como gestos antinaturales y repetitivos y un tono de voz monótono.
Trump presenta como enfermos mentales a actores críticos con él
Los actores que aparecen en el vídeo han tenido varios desencuentros públicos con el presidente. Por ejemplo, el 14 de junio Robert De Niro animaba al público de un concierto a decirle a Trump "¡Cállate la boca!". The Washington Post informó de que la comediante Rosie O’Donnell vive en Irlanda tras la segunda victoria electoral de Donald Trump. La Casa Blanca ha acusado a Whoopi Goldberg de infractora tras criticar en su programa The View la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca. La ocurrencia de Trump ha tenido respuesta por parte de algunas de estas estrellas. En las últimas horas, Rosie O'Donnell ha dedicado varias historias en Instagram al presidente de Estados Unidos, una de ellas aludiendo al vídeo en cuestión.
La IA, omnipresente en la estrategia de comunicación de Trump
No es la primera vez que el presidente de los Estados Unidos difunde imágenes generadas con inteligencia artificial para enfrentarse a distintos colectivos y figuras públicas. Por ejemplo, el 18 de octubre de 2025 publicó un vídeo en el que aparecía sobrevolando una manifestación arrojando excrementos sobre personas que portan pancartas con mensajes antifascistas- Fue su respuesta a las protestas contra su Administración que tuvieron lugar en varias ciudades de Estados Unidos. Meses atrás, Trump compartía en Truth Social una grabación generada con IA que presentaba al expresidente demócrata Barack Obama siendo arrestado por el FBI en el Despacho Oval. En otras ocasiones, ha usado la inteligencia artificial para vestirse de papa e incluso ha convertido la franja de Gaza en un resort turístico en un vídeo generado con esta tecnología.
En VerificaRTVE ya te hemos contado cómo Trump utiliza la desinformación y los bulos con fines políticos y hemos analizado otras imágenes generadas con IA publicadas en sus perfiles oficiales, como esta en la que aparecía como Jesucristo o este vídeo en el que tira al cómico Stephen Colbert a la basura tras el final de su programa.