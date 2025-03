Robert de Niro no insultó a Trump en la gala de los Premios Oscar 2025, es falso

Mensajes de redes sociales difunden un vídeo que muestra al actor Robert de Niro en un escenario diciendo explícitamente en inglés “Que le jodan a Trump” y lo presentan como si fuese en la gala de los Oscar 2025. Es falso. La grabación se registra en 2018 durante la gala de los premios Tony del teatro estadounidense.

“Robert De Niro en los Oscar: ‘FUCK Trump (sic)’”, leemos en un mensaje compartido más de 10.000 veces en la red social X desde el 3 de marzo. La publicación adjunta una grabación de 32 segundos en la que el actor estadounidense camina hacia un micrófono sobre un escenario para acto seguido declarar en inglés: “Voy a decir una cosa: Que le jodan a Trump”. A continuación, permanece en silencio mientras es ovacionado por la audiencia presente en el evento.

El actor Robert De Niro no insultó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los Oscars 2025, lo hizo en los Premios Tony de 2018 . A través de una búsqueda inversa localizamos el vídeo que muestra la escena de Robert De Niro insultando a Trump publicado el 11 de junio de 2018 en el perfil de X del canal de televisión estadounidense NBC News. “El actor ganador del Oscar Robert de Niro lanzó una denuncia cargada de improperios contra el presidente Trump durante la transmisión televisiva en vivo de los Premios Tony”, leemos en el mensaje que acompaña a esta grabación. Tal y como indican varios medios de comunicación, este insulto tuvo lugar en la gala de entrega de los Premios Tony del teatro estadounidense que tuvo lugar en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York. Estas publicaciones aclararon que no era la primera vez que el intérprete cargaba contra el mandatario republicano en público ( 1 , 2 y 3 ).

No hay constancia de que Robert de Niro acudiera a los Oscars 2025

En VerificaRTVE hemos visualizado la emisión de la entrega de los premios Oscar 2025 celebrada en la madrugada del domingo 2 de marzo en Los Ángeles y comprobamos que Robert de Niro no subió al escenario en ningún momento de la gala. Tampoco hay constancia de la presencia del intérprete en la alfombra roja de la que te informamos en Rtve.es. A través de una búsqueda por palabras clave en medios estadounidenses no hemos encontrado registros de que el actor acudiera a la gala. El verificador indio India Today también ha desmentido que estas declaraciones sean actuales y afirma que el actor no atendió esta edición de los premios concedidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

