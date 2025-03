Alfombra roja Oscar 2025: De Demi Moore y Penélope Cruz a Colman Domingo y Timothée Chalamet, los looks más potentes

¿Qué tendencias nos deja la alfombra roja de los Premios Oscar? Hablamos de la cita más esperada de la temporada de premios, la que todas y todos miran, la que todas y todos analizan. En colores se lleva el negro, con pasión desmedida, y vemos que el blanco, tras unos años desplazado, regresa con fuerza. Los tonos mates compiten con las texturas brillantes, y desaparecen colores como el verde y el dorado.

Chanel, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana, Saint-Laurent, Alexander McQueen y Valentino son las firmas más deseadas, y destacan irrupciones como las de Harris Reed y Miu Miu.

Demi Moore, Fernanda Torres, Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón y Mikey Madison, que competían a mejor actriz han desfilado al igual que los finalistas masculinos: Adrien Brody, Timothée Chalamet, Colman Domingo, Ralph Fiennes y Sebastian Stan. Otras de las estrellas más esperadas eran Zoe Saldaña, Ariana Grande o Felicity Jones, sin olvidar a Isabella Rossellini, o Penélope Cruz , que entregaba al Oscar a mejor película internacional.

El amarillo es un color que desata pasiones y miedos, ya que dicen que da mala suerte. Mitos aparte, Timothée Chalamet se ha enfundado un particular esmoquin en amarillo pastel, una creación de Sarah Burton, la nueva directora creativa de Givenchy. La chaqueta, cruzada y con cuatro botones, es más corta de lo habitual, algo que solemos ver en los looks del actor, y el pantalón tiene corte vaquero. Los zapatos, en negro, ponían el golpe de contraste.

Demi Moore, con un clásico Armani

Soñaba con este día, soñaba con el Oscar y soñaba con hacer historia. Pero Demi Moore no ha logrado la estatuilla, y eso que era la gran favorita. Se notaba que esta nerviosa y en la alfombra roja no ha querido arriesgar con un look complicado. Por eso ha recurrido a Giorgio Armani, un genio a la hora de hacer vestidos sencillos, pero efectistas, que son fáciles de llevar. Para los amantes de la moda, que han delirado con los looks que la actriz ha llevado en las otras alfombras rojas, esta decisión ha sido una decepción total.