De Ariana Grande y 'Wicked' a Lisa y el homenaje a James Bond: así han sido los números musicales en los Oscar 2025

La música no ha faltado a su fiel cita con la 97 edición de los Óscar celebrados este domingo en el Teatro Dolby de Los Angeles, Estados Unidos. Aunque la gala ha comenzado con un vídeo recopilatorio de escenas de icónicas películas rodadas en Los Ángeles, poco después se ha dado paso a la música.

La estadounidense Ariana Grande y la británica Cynthia Erivo, ambas en el reparto de Wicked, una de las grandes películas del último año, han interpretado una versión de Somewhere over the rainbow y se han encargado de arrancar la gala.

Grande llevaba un traje y unos zapatos del color del calzado de Dorothy a la que ha interpretado Judy Garland en la mítica película The Wizard of Oz (El mago de Oz). A continuación han interpretado Defying gravity, de Wicked, y ha terminado con todo el teatro puesto en pie y aplaudiendo tras una gran puesta en escena.

Cynthia Erivo (i) y Ariana Grande (d) durante su actuación en la ceremonia de los Oscar 2025 EFE/EPA/ALLISON DINNER

Homenaje a las películas de James Bond El listón estaba alto con la primera actuación, pero no ha bajado con lo que le ha seguido después. Tras unas escenas de las películas de James Bond introducidas por la que fuese 'chica Bond' en Muere otro día (2002), Halle Berry, ha dado paso a la cantante Lisa, que ha aparecido sobre el escenario para rendir homenaje a la mítica saga del cine para cantar Live and Let Die, de Paul McCartney. La cantante Lisa realiza su actuacióon homenaje a la saga James Bond en los Oscar 2025 EFE/EPA/ALLISON DINNER Junto a Lisa también han estado sobre el escenario del teatro angelino versionando míticas canciones de James Bond, Doja Cat y Raye. Cat ha versionado Diamonds Are Forever, que aparecía en la película de 1971, y la compositora británica Raye ha entonado por su parte, Skyfall, la canción que Adele compuso para la película de 2012. Las tres cantantes han rendido así de esta manera homenaje al cambio que se ha producido en la franquicia de 007 tras la salida de los productores de la saga, que podría enfrentarse a una nueva y renovada era con importantes novedades.