Trump contra el cómico Stephen Colbert en redes: de celebrar el fin de su programa a 'tirarlo a la basura' con IA
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No habían pasado ni 24 horas desde que The Late Show, con el cómico Stephen Colbert al frente, había bajado la persiana, cuando Donald Trump, compartió en sus redes sociales un vídeo, generado con inteligencia artificial, en el que él mismo arroja a la basura al cómico. En otras publicaciones se vanagloria de su final. Nada es nuevo, ni la cruzada de Trump contra los medios y presentadores críticos, ni el uso que el presidente de EE.UU. hace de la IA en sus publicaciones. En VerificaRTVE analizamos los ataques de Donald Trump contra Colbert, tanto en sus perfiles oficiales de redes sociales como en los de su Gobierno: de celebrar el anuncio de la cancelación de su programa en 2025 a 'tirarlo a la basura' con un vídeo creado con IA.
Desde su propia red social, Truth Social, Trump publicó el 22 de mayo el siguiente mensaje: "El despido de Stephen Colbert de la CBS marcó el principio del fin para los presentadores de programas nocturnos de televisión sin talento, desagradables, excesivamente bien pagados, nada graciosos y con muy baja audiencia. Otros, con aún menos talento, pronto le seguirán. ¡Que todos descansen en paz!". Ese mismo día, en otra publicación en la misma red, se expresaba en estos términos: "Colbert por fin se fue de CBS. ¡Es increíble que durara tanto! Sin talento, sin audiencia, sin vida. Era como un muerto en vida. Cualquiera que encontraras por la calle sería mejor que este imbécil".
Tras anunciarse el fin del programa en julio de 2025, CBS emitía el último capítulo de The Late Show el pasado jueves. Un día más tarde, Trump publicaba el vídeo en el que entra en plató, agarra al presentador por los hombros y lo arroja a un contenedor de basura; después, baila celebrando su final. La publicación se ha compartido más de 100.000 veces. La cuenta oficial de la Casa Blanca en X también se hacía eco del montaje con el mensaje "Bye-bye" (adiós).
En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con la herramienta de detección de IA del proyecto Iveres, que concluye que las imágenes son falsas con un 88,7% de probabilidad. Además, hemos analizado el audio de la grabación con la herramienta Sensity AI y hemos constatado que contiene audio creado con IA, con un 99% de fiabilidad en su predicción, como se puede ver en las imágenes de abajo.
El final anunciado de 'The Late Show'
The Late Show llevaba 33 temporadas en CBS, primero con David Letterman al frente y, desde 2015, con Stephen Colbert. Hace casi un año, en julio de 2025, Colbert anunciaba que la cadena CBS iba a cancelar su programa en mayo de 2026 por motivos "exclusivamente financieros". El presidente Donald Trump celebró la decisión de CBS de cancelar The late show con un mensaje en Truth Social: "Me encanta que Colbert haya sido despedido. Su talento es incluso inferior a sus audiencias. He escuchado que Jimmy Kimmel es el próximo. ¡Tiene incluso menos talento que Colbert!" y, a continuación, alababa al cómico conservador Greg Gutfeld.
Aunque no mencionó directamente a Trump en su monólogo inicial en la última emisión, lanzó algunas indirectas tanto al presidente como a los directivos de su cadena. Tras el cierre de su programa en CBS, Colbert ha aparecido por sorpresa presentando Only in Monroe en la televisión pública de Michigan, tal y como prometió en su último monólogo al frente de The Late Show.
A nadie se le escapaba que Colbert era una de las principales voces críticas con el presidente y que Paramount, empresa matriz de CBS, necesitaba la aprobación federal para fusionarse con la compañía estadounidense Skydance. Logró el visto bueno después de pagar 16 millones de dólares a Trump para evitar ir a los tribunales por una demanda contra el programa 60 Minutes y anunciar el despido de Colbert, quien se había mostrado muy crítico con ese desembolso millonario.
Trump, contra sus críticos
El fin de The Late Show recuerda la cancelación temporal de Jimmy Kimmel Live! en septiembre del año pasado. La cadena ABC, propiedad de Disney, suprimió durante una semana este programa, después de que su presentador se burlara del impacto que la muerte de Kirk tuvo en el presidente estadounidense Donald Trump. La presión social hizo que la cadena revirtiera su decisión y Kimmel regresó una semana después.
Son tan solo algunos de los encontronazos que Donald Trump ha tenido con los medios. Según denuncia Reporteros sin fronteras, el presidente de Estados Unidos va camino de convertirse en uno de los "peores depredadores de la libertad de prensa del mundo". Entre otras medidas, aluden a la censura de datos, el desmantelamiento de las radiotelevisiones públicas o presiones para colocar a sus afines al frente de los medios.
Esta vez la crítica ha llegado de la mano de la inteligencia artificial, una práctica que forma parte de su estrategia de comunicación, como ya te hemos contado en VerificaRTVE. Haciendo uso de esta tecnología para transformar sus ideas en imágenes, Trump difumina la línea entre lo que es real y lo que no. Así, consigue que sus millones de seguidores en redes normalicen situaciones tan remotas como la de que un presidente tire a la basura a un presentador de televisión, aquel resort turístico en Gaza, o su ilustración como Jesucristo en mitad del conflicto en Oriente Medio.