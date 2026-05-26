Trump contra el cómico Stephen Colbert en redes: de celebrar el fin de su programa a 'tirarlo a la basura' con IA

No habían pasado ni 24 horas desde que The Late Show, con el cómico Stephen Colbert al frente, había bajado la persiana, cuando Donald Trump, compartió en sus redes sociales un vídeo, generado con inteligencia artificial, en el que él mismo arroja a la basura al cómico. En otras publicaciones se vanagloria de su final. Nada es nuevo, ni la cruzada de Trump contra los medios y presentadores críticos, ni el uso que el presidente de EE.UU. hace de la IA en sus publicaciones. En VerificaRTVE analizamos los ataques de Donald Trump contra Colbert, tanto en sus perfiles oficiales de redes sociales como en los de su Gobierno: de celebrar el anuncio de la cancelación de su programa en 2025 a 'tirarlo a la basura' con un vídeo creado con IA.

Desde su propia red social, Truth Social, Trump publicó el 22 de mayo el siguiente mensaje: "El despido de Stephen Colbert de la CBS marcó el principio del fin para los presentadores de programas nocturnos de televisión sin talento, desagradables, excesivamente bien pagados, nada graciosos y con muy baja audiencia. Otros, con aún menos talento, pronto le seguirán. ¡Que todos descansen en paz!". Ese mismo día, en otra publicación en la misma red, se expresaba en estos términos: "Colbert por fin se fue de CBS. ¡Es increíble que durara tanto! Sin talento, sin audiencia, sin vida. Era como un muerto en vida. Cualquiera que encontraras por la calle sería mejor que este imbécil".

Tras anunciarse el fin del programa en julio de 2025, CBS emitía el último capítulo de The Late Show el pasado jueves. Un día más tarde, Trump publicaba el vídeo en el que entra en plató, agarra al presentador por los hombros y lo arroja a un contenedor de basura; después, baila celebrando su final. La publicación se ha compartido más de 100.000 veces. La cuenta oficial de la Casa Blanca en X también se hacía eco del montaje con el mensaje "Bye-bye" (adiós).

En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con la herramienta de detección de IA del proyecto Iveres, que concluye que las imágenes son falsas con un 88,7% de probabilidad. Además, hemos analizado el audio de la grabación con la herramienta Sensity AI y hemos constatado que contiene audio creado con IA, con un 99% de fiabilidad en su predicción, como se puede ver en las imágenes de abajo.