Feijóo dice que hay partidos "con decisión" en el Gobierno que quieren que España pierda el Mundial: "Vamos a ganarles"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que hay partidos "con poder de decisión en el Gobierno" que "están deseando" que España pierda en el Mundial de Fútbol "y en todo". Pero ha prometido ante dirigentes 'populares': "Vamos a ganarles. En fútbol y en todo".

Feijóo se ha expresado así en un acto para presentar a sus candidatos a las capitales de provincia en la Cidade da Cultura de Santiago, desde donde ha sacado músculo de su equipo y les ha transmitido fuerzas de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, que coincidirán con las autonómicas.

En la víspera de la final del Mundial entre España y Argentina, Feijóo ha dicho que es "inevitable" hablar de fútbol y de la final de la competición, que verá en Madrid acompañado por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

"Todos queremos que gane España. En fútbol y en todo, pero no creáis que todos pueden decir lo mismo", ha afirmado, tras lo que ha asegurado que algunos son nacionalistas, en referencia al BNG, de quien ha dicho que es "socio" de partidos como ERC y EH Bildu.

"Por tanto, hay partidos con poder de decisión en el Gobierno que están deseando que España pierda, en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles, en fútbol y en todo", ha sentenciado.

Llama a sus alcaldes a jugar "en equipo" como la selección española El líder de los 'populares' ha destacado después que España ha llegado a la final del Mundial "porque ha jugado como un equipo: sin egos, sin ponerlo todo al servicio de una persona". Ha sido, ha proseguido, "ejemplo de compañerismo, de capacidad y de orgullo", así que ha manifestado su "confianza total" en los jugadores en el partido de este domingo y en su seleccionador, Luis de la Fuente. Feijóo presenta a los candidatos del PP a las capitales de provincia españolas Sebastián Hipperdinger 83 Un entrenador cuya receta, ha subrayado, han sido "los valores del trabajo duro, la humildad y la fe". Y esa, ha proseguido, "es una lección para la política", ya que a España, ha incidido, "le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima de un solo hombre (en una referencia velada a Pedro Sánchez) y cuando el país vuelva a jugar en equipo". "Me gustaría que España se pareciese más a su selección", ha continuado. Y sin mencionar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tras sus polémicas palabras sobre la selección francesa, ha dicho esperar que España sea "un país que no pregunta a nadie de dónde" es sino que "confía" en el "talento" y sabe que "unido puede cumplir contra cualquiera".