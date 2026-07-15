Feijóo insinúa que Sánchez es un "presidente autoritario" al "recelar" de los jueces y "despreciar mayorías parlamentarias"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha inaugurado el foro EPP Libertas en Madrid refiriéndose a Pedro Sánchez como un "presidente autoritario" por "recelar" de los jueces y "despreciar las mayorías parlamentarias". "Si cuestiona la independencia de las instituciones, no busquen más: eso es un presidente autoritario", ha dicho ante un auditorio plagado de líderes conversadores de todo Europa, como el líder del PPE, Manfred Weber.

"Nuestro deber es quitarles las caretas y para decir a la gente que la democracia nunca puede estar subordinada al proyecto personal de nadie", ha remarcado Feijóo. También ha hecho otra referencia concreta a España, al asegurar que nuestro país "sufre una democracia debilitada y agredida desde las más altas instancias".

Las palabras de Feijóo llegan un día después de este martes se haya conocido la sentencia a su hermano, David Sánchez, que le condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación en la Diputación de Badajoz. La resolución del tribunal pacense le impide durante ese tiempo acceder a cualquier cargo o empleo público y presentarse a unas elecciones, pero logra eludir cualquier paso por la cárcel.

Feijóo, también en el foro que ha inaugurado en Madrid, ha insistido en que el deber de los populares europes es "quitar la careta" a los autoritario y "decir a la gente que la democracia nunca puede estar subordinada al proyecto personal de nadie".