Feijóo, tras las críticas por sus palabras sobre absentismo laboral: "Me dan igual, vamos por buen camino"
- Feijóo dijo que el absentismo laboral es "un cáncer" y sugirió que los trabajadores de baja deberían cobrar menos
- Dice que está en política "para dar debates valientes" como el de la 'ley de nietos' o la del 'concebido no nacido
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que le dan "igual" las críticas que le han lanzado en los últimos días desde la izquierda por sus palabras sobre el absentismo laboral, por las que sugirió que los trabajadores de baja deberían cobrar menos: "Estoy aquí para dar debates valientes y dejar un país mejor para los jóvenes". Además, ve "razonable" que le critiquen a estas alturas: "Vamos por buen camino".
Feijóo se ha expresado así en la clausura del Congreso de Nuevas Generaciones, que ha elegido a Ignacio Dancausa como nuevo líder en sustitución de Bea Fanjul.
El presidente de los 'populares' aseguró esta semana que el absentismo laboral es "un cáncer que no podemos pagar". Sus polémicas palabras fueron duramente criticadas por los partidos de la izquierda y sindicatos, que le echaron en cara que no distinguiera las ausencias al trabajo injustificadas de aquellas avaladas por un médico.
Ha comparado estas críticas hacia su persona con las que ha recibido también por dudar de la llamada 'ley de nietos' del Gobierno para nacionalizar a descendientes de españoles en el exilio por motivos políticos y económicos, y por prometer una ley del 'concebido no nacido' a nivel nacional similar a la de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
"Me han criticado por cuestiones como decir que millones de personas puedan tener la nacionalidad de un día para otro sin garantías suficientes y por encima de los límites legales. Me han criticado por defender una España en la que el absentismo fraudulento no se consienta sino que se persiga. Y por defender que el gobierno pueda ayudar a las madres desde meses antes de que el niño nazca", ha promulgado Feijóo.
"¿Sabéis qué os digo? Me da igual, porque estoy aquí para dar debates valientes y dejar un país mejor para los jóvenes", ha zanjado al respecto. Y sobre el absentismo, ha reprochado a la izquierda y los sindicatos que le critiquen "por pedir que los autónomos y los empresarios no tengan que pagar de su bolsillo la cara dura de unos pocos ni que los trabajadores honrados tengan que cubrir ese vacío".
"No voy a llegar al Gobierno para conformarme con lo que heredo"
"Me da igual. No llevo toda una vida dedicándome a la política y a la función pública para llegar al Gobierno de España y conformarme con lo que heredo. Me dedico a mejorar las cosas y no a renunciar a mi responsabilidad, ni desde el Gobierno ni desde la oposición", ha incidido.
Dicho esto, ha seguido cargando contra los "puristas" que le han criticado también por hablar de la 'ley de nietos', que "no es ni ley ni habla solo de nietos". El PP lleva días quejándose que esta medida para regularizar a descendientes de exiliados por motivos políticos y económicos sea una disposición dentro de la Ley de Memoria Democrática y de que puedan beneficiarse, según ellos, hasta "tataranietos" de generaciones pasadas.
Para los 'populares', se trata de "ingeniería electoral" del Gobierno para nacionalizar, según sus datos, a 2,5 millones de migrantes que podrían votar en las próximas elecciones. Feijóo llegó incluso a acusar a Sánchez de "fabricar votantes" para que le salieran "las cuentas".
"Como si no pudiéramos dudar de las intenciones del sanchismo en unas elecciones", ha incidido Feijóo en su intervención, que ha vuelto a sembrar dudas de las primarias de 2017 en las que Pedro Sánchez se impuso a Susana Díaz como líder del PSOE. "Si dudan hasta sus compañeros, que lo han denunciado por corrupción", ha incidido.
Ha recordado también, respecto a la ley del 'concebido no nacido' que ha prometido impulsar a nivel nacional si gobierna, que ya aprobó una ley similar en Galicia en 2011 cuando era presidente de la Xunta para "ayudar a las familias". "Y también nos critican por eso", se ha quejado.
Pero ha pedido a los asistentes que no se preocupen porque, ha dicho, que le critiquen "es lo razonable", como ya hicieron en el pasado en Galicia, llegando incluso a impulsar "huelgas preventivas" contra él tras ganar las elecciones de 2009: "Vamos por el buen camino".