Feijóo, tras las críticas por sus palabras sobre absentismo laboral: "Me dan igual, vamos por buen camino" 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que le dan "igual" las críticas que le han lanzado en los últimos días desde la izquierda por sus palabras sobre el absentismo laboral, por las que sugirió que los trabajadores de baja deberían cobrar menos: "Estoy aquí para dar debates valientes y dejar un país mejor para los jóvenes". Además, ve "razonable" que le critiquen a estas alturas: "Vamos por buen camino".

Feijóo se ha expresado así en la clausura del Congreso de Nuevas Generaciones, que ha elegido a Ignacio Dancausa como nuevo líder en sustitución de Bea Fanjul.

El presidente de los 'populares' aseguró esta semana que el absentismo laboral es "un cáncer que no podemos pagar". Sus polémicas palabras fueron duramente criticadas por los partidos de la izquierda y sindicatos, que le echaron en cara que no distinguiera las ausencias al trabajo injustificadas de aquellas avaladas por un médico.

Ha comparado estas críticas hacia su persona con las que ha recibido también por dudar de la llamada 'ley de nietos' del Gobierno para nacionalizar a descendientes de españoles en el exilio por motivos políticos y económicos, y por prometer una ley del 'concebido no nacido' a nivel nacional similar a la de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

"Me han criticado por cuestiones como decir que millones de personas puedan tener la nacionalidad de un día para otro sin garantías suficientes y por encima de los límites legales. Me han criticado por defender una España en la que el absentismo fraudulento no se consienta sino que se persiga. Y por defender que el gobierno pueda ayudar a las madres desde meses antes de que el niño nazca", ha promulgado Feijóo.

"¿Sabéis qué os digo? Me da igual, porque estoy aquí para dar debates valientes y dejar un país mejor para los jóvenes", ha zanjado al respecto. Y sobre el absentismo, ha reprochado a la izquierda y los sindicatos que le critiquen "por pedir que los autónomos y los empresarios no tengan que pagar de su bolsillo la cara dura de unos pocos ni que los trabajadores honrados tengan que cubrir ese vacío".