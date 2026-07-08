Absentismo en España: por qué no es lo mismo faltar al trabajo por baja médica, permiso de maternidad o urgencia

El debate sobre si el absentismo laboral es uno de los grandes males de la productividad en España y sobre cuánto cuesta anualmente la factura de las ausencias al puesto de trabajo salta de tanto en tanto a la primera línea de la actualidad desde hace años.

Esta vez, han sido las palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo que este martes calificaba de "cáncer" el absentismo. Aseguraba que "debemos con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros", decía durante una reunión con el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao.

Y añadía, "si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene".

La respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez llegaba a través de un tweet en el que decía que "los derechos no se recortan, se defienden y aseguraba que "quien llama cáncer a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está".

Los sindicatos han catalogado de "disparate" las palabras de Feijóo y lo acusan de "imprudente". El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que "nadie en este país quiere estar de baja, las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra".

Por su parte, el líder de CCOO, Unai Sordo, ha acusado a Feijóo de "demonizar" a las personas que están enfermas y ha corregido al líder de los populares: "No es verdad que en España se cobre lo mismo trabajando que de baja. Los españoles no se cogen la baja. La dan los médicos". Y ha añadido: "Claro que hay más bajas ahora que hace unos años, pero esto tiene que ver con los tiempos de respuesta de la atención sanitaria especializada y pruebas diagnósticas. Si un trabajador tiene una dolencia y le dan prueba dentro de quince días probablemente tendrán que alargar baja. El problema es la falta de inversión en una sanidad pública que es incapaz de afrontar que hay 50 millones de habitantes".

La CEOE no se ha pronunciado sobre el asunto en este caso, pero en otras ocasiones ha propuesto que sean las Mutuas quienes gestionen las bajas desde el primer día.

A continuación, explicamos qué es el absentismo.

¿Qué es exactamente el absentismo laboral? El absentismo laboral se define como la ausencia de un empleado de su puesto de trabajo durante las horas correspondientes de su jornada legal de trabajo, ya sea de forma física o mental. Esto incluye tanto las faltas justificadas, como bajas médicas o permisos, como las injustificadas, además de retrasos o interrupciones. Esto quiere decir, que no ir a trabajar no significa exactamente estar de baja. A continuación detallamos los tipos de ausencias que hay y la retribución que percibe el trabajador en cada caso porque la única remunerada al 100% sin importar la letra pequeña de los convenios colectivos es la que se da cuando nace o se adopta un hijo.

¿Qué ausencias al trabajo están amparadas por la ley o por convenio? La más común es la Incapacidad Temporal (IT). Es un subsidio diario que cubre la pérdida de ingresos de un trabajador cuando se encuentra imposibilitado para realizar sus funciones de manera transitoria. Para recibirlo, es obligatorio estar de alta en la Seguridad Social y que un médico del servicio público de salud o de la mutua emita la correspondiente baja médica. Desde el 1 de abril de 2023, el proceso está completamente digitalizado y el empleado ya no tiene la obligación de entregar los partes de baja a su empresa. Es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) quien hace comunicación de forma directa y automatizada. El derecho a la prestación depende del origen de la incapacidad. Cuando la Incapacidad Temporal es por contingencias comunes (enfermedad común o accidente no laboral), se requiere haber cotizado un mínimo de 180 días en los últimos cinco años. Cuando se trata de contingencias profesionales, un accidente o una enfermedad que han sucedido en el puesto de trabajo, no se exige periodo mínimo de cotización y se tiene derecho a cobrar desde el primer día. Lo que se cobra depende de la base reguladora. Según el Estatuto de los Trabajadores, en el caso de IT por contingencias comunes: 1al 3 día: no se cobra

4 al 15 día: se cobra el 60% de la base reguladora, cuyo coste y abono corre a cargo de la empresa.

16 al 20 día: se percibe el 60% de la base reguladora, a cargo de la Seguridad Social.

A partir del día 21: el empleado recibe el 75% de la base reguladora a cargo de la Seguridad Social. Para un accidente de trabajo o enfermedad profesional las condiciones son diferentes: el día de la baja el trabajador cobra el 100% de su salario a cargo de la empresa, y desde el segundo día hasta que termine la IT, se cobra el 75% de la base reguladora, financiada por la mutua o la Seguridad Social. Todos estos porcentajes pueden llegar al 100% si el convenio colectivo de una empresa así lo determina. Los permisos por nacimiento y cuidado del menor, las llamadas bajas de maternidad y paternidad, tienen actualmente 19 semanas de duración en España para cada progenitor. Son 100% retribuidas, individuales e intransferibles. Se cobra la base reguladora íntegra y las paga de forma global la Seguridad Social. La tercera modalidad de absentismo justificado son las citas médicas. Este tipo de ausencias al puesto de trabajo no son retribuidas según el Estatuto de los Trabajadores. Esto significa que, por ley, la empresa no está obligada a pagarte las horas que faltes para ir al médico de cabecera o al especialista. Deben permitir la asistencia, pero pueden pedir que se recuperen las horas con tres excepciones: las mujeres embarazadas tienen derecho a ausentarse con sueldo por el tiempo indispensable para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto; también se contemplan las ausencias retribuidas por motivos familiares urgentes, como llevar a tu hijo al médico porque se ha caído, hasta un máximo de cuatro días al año. Por último, en caso de enfermedad grave u hospitalización de un familiar cercano, el Estatuto de los Trabajadores otorga da derecho a cinco días remunerados si un familiar cercano sufre un accidente, enfermedad grave o requiere hospitalización, pero esto cubre el cuidado, no el mero acompañamiento a una consulta rutinaria. La gran mayoría de los convenios del país añaden una bolsa de horas anuales retribuidas para que puedas asistir al médico de la Seguridad Social.

¿A qué se refiere Feijoo cuando habla de absentismo? Diferentes miembros del Partido Popular han matizado las críticas de presidente del partido al absentismo, especificando que criticaba el "absentismo fraudulento". Hablamos de absentismo injustificado cuando nos referimos a faltas o retrasos sin previo aviso ni justificación válida que pueden derivar en sanciones o despidos disciplinarios según el Estatuto de los Trabajadores. Además de la falta física al puesto de trabajo, existen otras modalidades. El absentismo emocional o presentismo ocurre cuando el empleado está físicamente en la oficina o conectado en remoto, pero no está trabajando activamente debido a desmotivación o problemas de salud mental. Por último, el llamado absentismo digital es específico del teletrabajo, se produce cuando hay una desconexión injustificada o el trabajador no responde durante el horario laboral acordado.

¿Cuál es la tasa de absentismo en España? Los últimos datos oficiales del primer trimestre de 2026 confirman que el absentismo laboral en España sigue empeorando y ha alcanzado su máximo histórico de los últimos cinco años, impulsado por el repunte de las bajas médicas. Según el reciente Informe de Absentismo Laboral de Randstad Research, elaborado con las bases de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE, más de 1,6 millones de trabajadores faltaron diariamente a su puesto de trabajo, un incremento del 5% respecto al año anterior. Además, la tasa de absentismo general subió hasta situarse en el 7,2% de las horas pactadas, una décima más que al cierre del año pasado.

¿Por qué faltan los españoles al trabajo? Casi ocho de cada diez trabajadores en España faltan a su puesto de trabajo por una Incapacidad Temporal justificada. Es un 77,4% o 1,2 millones de personas. Las horas perdidas estrictamente por incapacidad temporal equivalen al 5,6% de la jornada pactada. Según ese informe de Randstad, las 362.751 trabajadores restantes que faltaron al día lo hicieron por otros motivos justificados o injustificados que no incluyen enfermedad (un 22,6% del total). La industria continúa liderando las ausencias del país con una tasa general del 7,4%, de la cual un 5,7% corresponde a una Incapacidad Temporal. El sector servicios se alinea exactamente con la media nacional y registra un 7,2% de absentismo total. Por comunidades autónomas, lideran las tasas de absentismo en España País Vasco, Asturias y Canarias, con tasas del entorno del 9%. En el otro lado de la tabla, las tasas más bajas se sitúan en Baleares, Comunidad de Madrid y La Rioja, con niveles por debajo de la media y que se sitúan en el 6%.