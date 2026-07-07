Feijóo sugiere que un trabajador de baja cobre menos y considera el absentismo laboral "un cáncer"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sugerido este martes ante un grupo de empresarios en el País Vasco que un trabajador que se encuentre de baja cobre menos y ha tildado de "cáncer" el absentimo laboral: "Es un cáncer que no podemos pagar". Asimismo, ha abogado por reducir las faltas en el trabajo con o sin acuerdo sindical.

Feijóo, desde Bilbao, ha considerado que el absentismo laboral que hay en España "no se sostiene", ya que cuesta "más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros". Según datos aportados por el líder del PP, mientras en 2018 el número de personas que no acudían a trabajar todos los días eran 450.000, en 2025 esa cifra se ha elevado a 1.160.000.

"Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco", por lo que "debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y sindicatos y tomar una decisión" en relación a este asunto.

Alberto Núñez Feijóo, asimismo, ha apuntado contra el Gobierno. "Si además la Administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", ha zanjado.

En su intervención, ha incidido en que "todo aquello que supere un 4-5 % de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude". En ese sentido, ha dicho que hay que abordar este asunto con las comunidades autónomas, el Gobierno y la patronal y sindicatos" y "si llegamos aun acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer".

Sánchez afea a Feijóo que llame "cáncer" a las bajas laborales El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afeado al líder del PP que llame "cáncer" a las bajas laborales. Sánchez, que se encuentra en la cumbre de la OTAN en la ciudad turca de Ankara, ha reaccionado a las declaraciones de Feijóo en la red social X con una publicación en la que dice que "los derechos no se recortan". "Quien llama “cáncer” a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está. Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", asegura Sánchez. ““ También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra Feijóo. "Estar enfermo no es una elección. Elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es. Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno. No lo vamos a permitir", reza una publicación en sus redes sociales. Tras el alud de críticas, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha salido en defensa del presidente de su partido. "Quienes madrugan y trabajan son los primeros interesados en combatir el fraude y el absentismo para poder coger una baja laboral por enfermedad cuando la necesiten sin perder derechos. Es normal que un Gobierno repleto de tramposos, jetas y presuntos delincuentes no lo entienda", asegura en X.