Feijóo se compromete a elevar la ley del 'concebido no nacido' de Ayuso a nivel nacional si gobierna

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a que, si llega al Gobierno, hará una ley nacional "para que el concebido no nacido tenga repercusión" en las ayudas y subvenciones del sector público, elevando así a nivel estatal la ley impulsada por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y que fue aprobada la semana pasada en la Asamblea autonómica entre duras críticas de la izquierda.

"Cuando una mujer está esperando un hijo, tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público", ha afirmado Feijóo en una entrevista en Espejo Público, en la que ha asegurado que eso ya lo hizo él mismo cuando era presidente de la Xunta de Galicia en 2011.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, en responsabilidad de Gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando", ha avanzado.

La ley que aprobó la Asamblea de Madrid el pasado jueves con los votos del PP y Vox en un Pleno extraodrinario reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar para poder acceder a las ayudas. Es la primera comunidad autónoma española en establecer por ley dicho reconocimiento, ya que la ley a la que aludía Feijóo en Galicia solo se circunscribe a familias numerosas.

Más Madrid y el PSOE criticaron la norma por no responder "a ningún problema real" y pidieron proteger a "los concebidos sí nacidos" en materias como la educación, cuando han tenido mucha repercusión las quejas de docentes por la falta de aire acondicionado en las aulas en junio en plena ola de calor.

Cabe recordar que, actualmente, las mujeres embarazadas ya pueden solicitar ayudas como las becas de educación infantil, que se tramitan muchas veces durante el embarazo. Y antes de la ley del concebido no nacido, ya se ofrecían ayudas en distintas comunidades autónomas antes de nacer los bebés. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid otorga desde 2022 ayudas de 500 euros a las mujeres embarazadas de más de 21 semanas de gestación si son menores de 30 años y una renta anual inferior a 30.000 euros).

"Pasar página" del 'procés': "Hay partidos independentistas que viven de las rentas" En otro punto de la entrevista, Feijóo ha reiterado que hay que "pasar página" del 'procés' en Cataluña, al considerar que ya no es "el primer problema" de los catalanes como sí lo es, ha dicho, el acceso a una vivienda. Feijóo ha dicho que "no vamos a olvidar la página del 'procés' y tenemos claro que no se puede volver a repetir". Dicho esto, ha criticado que "hay partidos independentistas que viven de las rentas del 'procés'". "Nosotros hemos actuado de forma correcta, restaurando la legalidad cuando ha sido agredida", ha defendido, y ha insistido como en otras ocasiones en que el PP "es la única alternativa de cambio al socialismo y al nacionalismo en Cataluña".

Ve "impropio" que Begoña Gómez "se pasee por los foros internacionales" En otro orden de cosas, preguntado si le parece desproporcionada la retirada cautelar del pasaporte a Begoña Gómez por el caso por el que está imputada, ha dicho no ser "quien para decidir" porque no es "juez" y ha recalcado que existen medidas para recurrir a dicha decisión que tomó el juez Juan Carlos Peinado, que aludió en su auto a la posibilidad de que la escolta de la esposa del presidente del Gobierno pudiera ayudarla a huir. Gómez ha recurrido las medidas cautelares impuestas y el juez todavía está deliberando si la autoriza a viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara esta semana y a la graduación de su hija en Londres. "Lo que me parece absolutamente impropio es que la mujer del presidente, varias veces imputada, se esté paseando por los foros internacionales", ha afirmado. Feijóo ha admitido no saber si "es necesario que las mujeres de los primeros ministros o de los presidentes del Gobierno acudan a la cumbre de la OTAN", pero ha asegurado que hay que "evitar como sea" la imagen de Gómez en las cumbres internacionales, que pueden llevar a otros primeros ministros "decir que la mujer del presidente está imputada".