La Asamblea de Madrid aprueba este jueves, en el último pleno del curso, la ley del concebido no nacido

La Asamblea de Madrid aprobará este jueves, gracias a la mayoría absoluta del PP, la ley para reconocer al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, una iniciativa anunciada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Lo hará en el último pleno del curso parlamentario, antes de cerrar sus puertas hasta septiembre. La ley inicialmente iba a ser aprobada el 18 de junio, pero la Mesa aceptó un escrito del PSOE que advertía de presuntos errores en la tramitación. Es por ello que se eliminó del orden del día y se celebra esta sesión en julio, mes que no es hábil parlamentariamente.

De esta manera, este Pleno contará con un único punto del día, la aprobación de esta ley, y como cuestión preliminar se leerá una declaración institucional en apoyo a los afectados por el doble sismo que sacudió la pasada semana Venezuela, provocando más de 1.700 muertos.

Desde la oposición se había pedido que el Pleno incluyera también una sesión de control al Gobierno autonómico, algo que rechazó la mayoría absoluta del PP en la Junta de Portavoces. Los 'populares' explicaban que concebían esta sesión como una "extensión" del último de junio para poder aprobar este punto que tuvo que retirarse.

Beneficios para familias numerosas Como norma general, el texto establece que, en el ámbito de las competencias autonómicas, el concebido será tenido por nacido cuando esta asimilación suponga un mayor beneficio para la unidad familiar, con el fin de facilitar el acceso a derechos y ayudas vinculados a la existencia de hijos. Tal y como explicó el Gobierno autonómico, se podrá aplicar, "desde que se acredite el embarazo". Las familias "tendrán los mismos beneficios y derechos" en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar; entre ellas, becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar, abono transportes o al alquiler joven. Además, quienes tengan dos hijos y estén esperando un tercero podrán acceder a las ventajas propias del título de familia numerosa a partir del primer día posterior a la finalización de la semana 14 de gestación, para lo que se habilitado un trámite electrónico que permitirá agilizar este proceso.