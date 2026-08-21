Desarticuladas dos redes que trasladaban migrantes desde Ceuta a la península tras la entrada masiva

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en el marco de dos investigaciones que han permitido desarticular sendas organizaciones acusadas de tráfico ilíicto de migrantes desde Ceuta hasta la península. En concreto, usaban embarcaciones de pequeños tamaño y llegaban a cobrar hasta 9.000 euros.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado, en una de las actuaciones fueron detenidas cuatro personas, dos en Ceuta y otras dos en La Línea de la Concepción (Cádiz), a quienes se imputan los delitos de organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular.

Las pesquisas se iniciaron tras la localización de una embarcación tipo "lancha rápida o casco" encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, en Ceuta.

La inspección permitió determinar que podría haber sido utilizada recientemente para este tipo de actividad, al presentar signos y daños compatibles con una navegación a alta velocidad. La embarcación, sin embargo, no llegó a transportar migrantes debido a su encallamiento.

Hasta 9.000 euros para llevar a cabo los traslados Los integrantes de esta organización se valían de intermediarios encargados de captar a personas en situación irregular procedentes de la entrada masiva a nado y ofrecerles su traslado desde Ceuta hasta la península a cambio de una cantidad aproximada de 9.000 euros. Los migrantes permanecían alojados en domicilios, garajes u otros lugares de espera hasta que eran trasladados al punto de encuentro con la embarcación. Para ello, la organización utilizaba vehículos de apoyo con los que realizaba los desplazamientos de manera discreta, tratando de evitar las zonas de vigilancia policial. Cientos de migrantes vuelven a la playa del Trampolín en Ceuta tras ser desalojados Una vez que la embarcación llegaba desde la península, se procedía al embarque y al inicio de la travesía marítima hacia territorio peninsular, donde otros integrantes del grupo se encargaban de la recepción y posterior dispersión de los migrantes. La organización también contaba con personas encargadas de pilotar las embarcaciones, a las que los responsables abonaban cantidades elevadas de dinero. Los pilotos eran seleccionados por su experiencia en navegación rápida y su capacidad para realizar maniobras evasivas y sortear los controles policiales. Esta actuación culminó con la detención de cuatro personas, dos de ellas en Ceuta y otras dos en La Línea de la Concepción. Los agentes incautaron una embarcación tipo "lancha rápida o casco" utilizada para la comisión de los hechos investigados.