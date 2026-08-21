Cinco nuevos terremotos sacuden Granada este viernes, dos de ellos sentidos por la población
- Los más intensos han sido de 2,2 y 2,4 grados de magnitud con epicentro en Armilla y Ogíjares
- La ciudad y su área metropolitana ha registrado casi 70 temblores este jueves
Los terremotos no dan tregua en Granada, que esta madrugada ha vuelto a temblar. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado hasta cinco seísmos, dos de ellos de 2,2 y 2,4 grados de magnitud, que han podido ser sentidos por la población.
El primero ha tenido lugar a las 4:05 horas y el epicentro se ha situado en Armilla. El segundo, de 2,4 se ha producido a las 5:44 de la mañana con epicentro en Ogíjares. La profundida de ambos ha sido nula, con 0,0 kilómetros, lo que ha hecho que se hayan sentido de forma más intensa.
Además, ha habido temblores en Alhendín y La Zubia, de intensidad 1,9 y 1,7 respectivamente.
Estos nuevos terremotos se suman a la serie de seísmos registrados en la provincia de Granada desde el temblor de magnitud 5,0 que tuvo lugar a las 1:04 horas de la madrugada del pasado sábado, con epicentro en el municipio de Alhendín.
Desde entonces, la Junta mantiene activa la fase de preemergencia ante el riesgo sísmico, medida que permite aumentar y coordinar medios de emergencia.
Granada registra casi 70 temblores este jueves
El Instituto Geográfico Nacional ha registrado cerca de 70 temblores durante este jueves en Granada y su área metropolitana. La mayoría han sido de magnitudes inferiores a 1,5. Solo uno de los terremotos, de madrugada, de magnitud 3,4 y con epicentro en Dílar, fue sentido por la población. Se registró a las 2:15 horas y a 5 kilómetros de profundidad,.
El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha recibido por este seísmo llamadas desde Granada capital y desde las localidades de Maracena, Las Gabias y Alhendín, aunque no constan nuevos daños.
Los 600 vecinos desalojados de Las Gabias, pendientes de volver a casa
El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) avanza en los trabajos de refuerzo de los edificios desalojados el martes por los daños de los terremotos, que podrían acabar en las próximas horas, aunque los 600 evacuados no regresarán a sus casas hasta que los técnicos certifiquen que es seguro.
Las actuaciones de emergencia, trabajos de reparación y refuerzo de la estructura de los bloques evolucionan a buen ritmo y la previsión es que puedan quedar finalizados en las próximas horas, según ha informado el Ayuntamiento.
Este final de obras no implicará el regreso inmediato de los vecinos, ya que, una vez concluidos los trabajos, los técnicos deberán revisar los edificios y confirmar que reúnen las condiciones de seguridad necesarias.
Será entonces cuando el Ayuntamiento podrá autorizar a propietarios e inquilinos a regresar a sus viviendas.
Los trabajos iniciados a primera hora del miércoles se han centrado en apuntalar la estructura desde el muro de contención y reforzar los llamados "pilares enanos", los elementos que presentaban los daños más importantes. La intervención sobre estos puntos busca aumentar su capacidad de sostén y garantizar una mayor estabilidad estructural.
De forma paralela a la intervención estructural, el Ayuntamiento coordina las diferentes comprobaciones necesarias en las instalaciones de los inmuebles. La revisión del suministro de gas ya ha sido realizada y se está a la espera del correspondiente informe, que será remitido al consistorio.
En el caso de las instalaciones de agua y saneamiento, los técnicos no han considerado necesaria una revisión específica, al no haberse detectado incidencias o signos de humedades relacionados con estos servicios.