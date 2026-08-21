Cinco nuevos terremotos sacuden Granada este viernes, dos de ellos sentidos por la población

Los terremotos no dan tregua en Granada, que esta madrugada ha vuelto a temblar. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado hasta cinco seísmos, dos de ellos de 2,2 y 2,4 grados de magnitud, que han podido ser sentidos por la población.

El primero ha tenido lugar a las 4:05 horas y el epicentro se ha situado en Armilla. El segundo, de 2,4 se ha producido a las 5:44 de la mañana con epicentro en Ogíjares. La profundida de ambos ha sido nula, con 0,0 kilómetros, lo que ha hecho que se hayan sentido de forma más intensa.

Además, ha habido temblores en Alhendín y La Zubia, de intensidad 1,9 y 1,7 respectivamente.

Estos nuevos terremotos se suman a la serie de seísmos registrados en la provincia de Granada desde el temblor de magnitud 5,0 que tuvo lugar a las 1:04 horas de la madrugada del pasado sábado, con epicentro en el municipio de Alhendín.

Desde entonces, la Junta mantiene activa la fase de preemergencia ante el riesgo sísmico, medida que permite aumentar y coordinar medios de emergencia.

Granada registra casi 70 temblores este jueves El Instituto Geográfico Nacional ha registrado cerca de 70 temblores durante este jueves en Granada y su área metropolitana. La mayoría han sido de magnitudes inferiores a 1,5. Solo uno de los terremotos, de madrugada, de magnitud 3,4 y con epicentro en Dílar, fue sentido por la población. Se registró a las 2:15 horas y a 5 kilómetros de profundidad,. 03.09 min Granada intenta volver a la normalidad tras registrarse media docena de terremotos El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha recibido por este seísmo llamadas desde Granada capital y desde las localidades de Maracena, Las Gabias y Alhendín, aunque no constan nuevos daños.