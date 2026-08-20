Un terremoto de magnitud 7,2 sacude el suroeste de Perú

Un terremoto de magnitud 7,2 ha sacudido este jueves Perú, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor se produjo a las 13.00 hora local (20.00 hora peninsular) y tuvo como epicentro una zona a 35 kilómetros de la ciudad Coracora, en la región andina del departamento de Ayacuho, en el suroeste del país. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha señalado de forma preliminar que el sismo tuvo una magnitud de 6,7.

El seísmo se ha producido a unos 108 kilómetros de profundidad.

En declaraciones al canal N, el jefe del IGP, Hernando Tavera, ha explicado que debido a esa profundidad la percepción del seísmo ha sido "bastante grande".

El alcalde de Coracora, Yony Odón Reyes, ha dicho a la canal público TVPerú que, según los datos preliminares de que dispone, no hay daños de consideración ni víctimas por el momento. Aun así, no ha descartado que al norte de Coracora pueda haber destrozos.

"Los hogares están construidos de material noble, de adobe y calamina, puede haber (daños). Una comisión multisectorial se está desplazando a realizar las verificaciones del caso", ha detallado el edil. Coracora está a uno 3.175 metros sobre el nivel del mar y tiene una población de unos 11.000 habitantes.

El Gobierno de Perú ha emitido un comunicado donde ha señalado que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se está coordinando con las autoridades competentes, que han apuntado que el movimiento sísmico se ha sentido fuerte en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho, de la provincia de Parinacochas (Ayacucho); así como en el distrito de Nazca (Ica).

Se ha percibido de forma moderada en las jurisdicciones de Ica y Pisco, mientras que lo ha sido leve en los distritos de Aymaraes, Cotabamba y Andahuaylas. en el departamento de Apurímac; y en los distritos de Omate, Chojata, Coalaque, Ichuña, La Capilla, Lloque, Matalaque, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga, en el departamento de Moquegua.

Las autoridades están monitoreando la situación en las zonas vulnerables sin que se hayan reportado daños hasta ahora.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) de Perú recomienda, ante este tipo de eventos, evitar el pánico, ubicarse en zonas seguras de acuerdo con el plan de evacuación familiar, seguir los consejos de las autoridades y tener a la mano una mochila de emergencias.

Este temblor en Perú se produce después de los últimos terremotos en Colombia y Venezuela. En Colombia, hubo un seísmo de magnitud 7,4 el pasado 10 de agosto en la parte occidental del país, que ha dejado 319 muertos. Venezuela sufrió dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 el pasado 24 de junio en Caracas y la Guaira, que ocasionaron 6.438 fallecidos.