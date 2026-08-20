Carlos Alcaraz anuncia su regreso en el US Open cuatro meses después de su lesión en la muñeca
- Así lo ha comunicado el tenista español este jueves a través de sus redes sociales
- El murciano defenderá el título conquistado en 2025 ante el italiano Jannik Sinner
El tenista español Carlos Alcaraz ha aunciado su regreso a las pistas en el US Open, cuatro meses después de su lesión de muñeca en el Trofeo Conde de Godó, lesión que le impidió participar en Roland Garros y Wimbledon además de otros torneos importantes como el Madrid Open.
Alcaraz se ha recuperado de la lesión en la muñeca derecha que sufrió en abril pasado, en el torneo Conde de Godó, y regresará a la competición cuatro meses después para disputar un torneo del que es vigente campeón y que ha ganado dos veces, en 2022 y 2025.
Hace 15 días, Carlos Alcaraz anunciaba su renuncia al Masters 1000 de Cincinnati que de disputa esta semana para "progresar" en la recuperación de su muñeca, tiempo que le ha permitido tomar la decisión de su vuelta al circuito tras perderse gran parte de la temporada.
Durante estos días ha compartido pista en Murcia con Holger Rune, elevando el nivel competitivo de unas sesiones que han permitido a Alcaraz probar su muñeca frente a un jugador de primer nivel antes de tomar la decisión definitiva sobre su presencia en Nueva York. Las imágenes mostraron al español moviéndose con intensidad y aumentando progresivamente la exigencia de sus golpes y del servicio.
Número 2 de la ATP
A pesar de su inactividad en este 2026, Carlos Alcaraz es el actual número 2 de la clasificación mundial (8.160 puntos) lejos del líder de la ATP, el italiano Jannik Sinner (13.450 puntos), con Alexzander Zverev (8.090 puntos), tercero a tan solo 70 puntos del español, ganadores respectivamente en Wimbledon y Roland Garros esta temporada.
La prudencia ha sido la hoja de ruta de Alcaraz y su equipo, quienes siempre han priorizado que el ganador de siete títulos de grand slam pudiera regresar cuando no hubiera riesgos para su salud.
Las felicitaciones en el entorno del tenis profesional no se han hecho esperar, tal como ha publicado la ATP a través de su cuenta de X nada más conocerse la noticia de uno de los regresos más esperados, no solo en el tenis sino del deporte en general.