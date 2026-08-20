Carlos Alcaraz anuncia su regreso en el US Open cuatro meses después de su lesión en la muñeca

El tenista español Carlos Alcaraz ha aunciado su regreso a las pistas en el US Open, cuatro meses después de su lesión de muñeca en el Trofeo Conde de Godó, lesión que le impidió participar en Roland Garros y Wimbledon además de otros torneos importantes como el Madrid Open.

Alcaraz se ha recuperado de la lesión en la muñeca derecha que sufrió en abril pasado, en el torneo Conde de Godó, y regresará a la competición cuatro meses después para disputar un torneo del que es vigente campeón y que ha ganado dos veces, en 2022 y 2025.

Hace 15 días, Carlos Alcaraz anunciaba su renuncia al Masters 1000 de Cincinnati que de disputa esta semana para "progresar" en la recuperación de su muñeca, tiempo que le ha permitido tomar la decisión de su vuelta al circuito tras perderse gran parte de la temporada.

Durante estos días ha compartido pista en Murcia con Holger Rune, elevando el nivel competitivo de unas sesiones que han permitido a Alcaraz probar su muñeca frente a un jugador de primer nivel antes de tomar la decisión definitiva sobre su presencia en Nueva York. Las imágenes mostraron al español moviéndose con intensidad y aumentando progresivamente la exigencia de sus golpes y del servicio.