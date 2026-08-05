Carlos Alcaraz renuncia también al Masters 1000 de Cincinnati, el último gran torneo antes del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz renuncia a jugar el Masters 1000 de Cincinnati para progresar en la recuperación de su muñeca derecha. Lo ha anunciado este martes (noche del miércoles en España) el propio director del torneo, Bob Moran. "Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro", ha señalado.

El jugador murciano lleva sin disputar un partido desde que se lesionó en Barcelona en abril, cuando disputaba la 73ª edición del Trofeo Conde de Godó. Posteriormente se ha perdido varios torneos, incluidos Roland Garros y Wimbledon.

A raíz de sus últimos vídeos en redes sociales, donde ya se le veía golpear la pelota sujetando la raqueta con la mano derecha, varios expertos vaticinaban que pudiera regresar dentro de una semana en Cincinnati, donde ganó hace un año, para mejorar sensaciones de cara al último Grand Slam de la temporada: el US Open de Nueva York, donde sí está inscrito en la lista de participantes del cuadro individual masculino.

Se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre, por lo que, si se recupera a tiempo de su lesión, el jugador de El Palmar solo dispondrá del torneo ATP 250 de Winston-Salem, Carolina del Norte, como posible prueba antes de volver a las instalaciones de Flushing Meadows, donde pretende continuar la reñida lucha que mantenía con el italiano Jannik Sinner.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]