Carlos Alcaraz anuncia que se perderá Roland Garros por lesión: ""Es un momento complicado para mí"
- Son las mismas molestias en la muñeca por las que se retiró del Godó la pasada semana y renunció al Mutua Madrid Open
- El tenista murciano ha comunicado la noticia con una publicación en sus redes sociales
Carlos Alcaraz, actual número 2 del mundo, ha anunciado este viernes en una publicación en sus redes sociales que no podrá defender su título de campeón en la edición 2026 de Roland Garros por la misma lesión en la muñeca que le obligó a retirarse del Torneo Conde de Godó la pasada semana y luego provocó también su renuncia al Mutua Madrid Open que se juega estos días.
"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista", escribe en ese post el tenista murciano. "Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", concluye.
Alcaraz no se perdía un torneo de grand slam desde el Open de Australia 2023, cuando sufrió una lesión muscular entrenado en los días previos a aquella cita.
Desde entonces el joven prodigio de El Palmar había ganado seis de los últimos doce grandes torneos disputados en cuatro temporadas, jugando las últimas cuatro finales e imponiéndose en el más cercano en el tiempo, también en Australia este mismo mes de enero.
Antes de la cita de París se perderá también el Masters 1000 de Roma, donde es el actual campeón al imponerse a Jannik Sinner, número del mundo tras arrebatar a Alcaraz esa condición al ganarle la final de Montecarlo a principios de mes, el domingo anterior a que llegase esta lesión.
Entonces Carlos tenía a tiro recuperar la cabeza del ránking ATP en Barcelona y Madrid pero esa posibilidad ahora se aleja indefinidamente. Sinner se ha enterado de la noticia justo al acabar su debut en el Mutua Madrid Open y, una vez más, ha demostrado la absoluta deportividad entre los dos gigantes del tenis mundial: "Es triste para el tenis una noticia así sobre el mejor jugador en esta superficie", ha declarado el italiano.
Hay muchas cosas que mejorar pero seguro que lo va a conseguir
Una noticia que tú no sabes, triste para el tenis, Carlos Alcaraz no va a
estar en Roland Garros
Con este tipo de enfermedades, tienes que ir..
I guess very, very slow You know But it's set for tennis I mean, Carlos, the
defending champion
de defensa y me, siendo un competidor,
you always want to
siempre quiero jugar contra los mejores en el mundo y él definitivamente es el
quiere jugar contra los mejores en el mundo y definitivamente es el mejor en
mejor en el mundo aquí en esta superficie, así que es una triste
Bueno, aquí nos decía..
el mundo en esta superficie.
Es una triste noticia.
noticia, así que me deseo de recuperar lo rápido posible,
Quiero a él recuperar lo más rápido posible.
Espero que esté listo para el
que era unas noticias muy muy tristes la que Carlos Alcaraz no puede estar en
Raga-Ross, él es un competidor y le gusta siempre estar
con los mejores y le desea una recuperación para Wilmington por lo
menos que esté listo para jugar
Una lesión que fue a más
Fue hace solo diez días, el martes 14 de abril, cuando se produjo la lesión que ha cambiado al menos la primera mitad de la temporada del murciano. En su debut en la última edición del Trofeo Conde de Godó pidió la intervención de un fisioterapeuta y, a pesar acabar ganando su partido ante Otto Virtanen, algo ya había empezado a ir mal.
Al día siguiente el propio Alcaraz anunciaba su retirada en Barcelona con estas palabras: "Sentí que me venció la muñeca en un resto y fue a más poco a poco durante el partido. Es una molestia que ya he sentido antes en alguna ocasión y pensaba que no iría a más pero en las pruebas se ve que es una lesión un poquito más seria", contó entonces en rueda de prensa.
A principios de esta semana Alcaraz, en una entrevista exclusiva con RTVE en la que aparecía utilizando con una férula para inmovilizar esa muñeca, reconocía estar esperando a una prueba "crucial" para saber si podría estar Roland Garros,
"Estamos intentando hacer todo bien para que esa prueba salga bien", añadía con rostro serio. Aunque decía estar "positivo" y "tirando de paciencia" a la vez dejaba claro que esa espera se le está haciendo "un poquito larga". Por desgracia, las noticias ahora no han podido ser mejores y habrá que esperar aún más para volver a disfrutar viendo a Carlos en las pistas.