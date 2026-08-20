Granada vuelve a temblar por la noche: registra un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Dílar

Un nuevo terremoto, de magnitud 3,4 ha vuelto a hacer temblar Granada esta noche, cuando los granadinos trataban de recuperar la normalidad tras una jornada en la que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) había registrado más de medio centenar de sismos, la mayoría de baja intensidad, en la ciudad y en su área metropolitana.

El nuevo temblor se ha producido a las 2:15 horas con epicentro en el municipio de Dílar, según el IGN, y una magnitud 3,4 en la escala mbLg. Así lo ha indicado la entidad --dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible--, que ha precisado que el sismo ha tenido lugar a una profundidad de apenas cinco kilómetros.

Emergencias 112 de Andalucía ha recibido con motivo de este nuevo temblor siete llamadas de la capital, Armilla, Maracena, Las Gabias y Alhendín, pero según recoge a través de un mensaje en la red social X, de momento no tiene constancia de daños.

“#ÚLTIMAHORA 🔴Registrado un terremoto de magnitud 3,4 en #Dílar #Granada



☎️ #EMA112 ha recibido siete llamadas de la capital, Armilla, Maracena, Las Gabias y Alhendín

Sin constancia de daños



📢Ante un seísmo, sigue siempre nuestros #Consejos112 de autoprotección y evita… pic.twitter.com/2S56zpQNdQ“ — EMA 112 (@E112Andalucia) August 20, 2026

Este nuevo terremoto, que se ha podido sentir, según destaca el propio IGN, se ha producido en el marco del episodio sísmico que experimenta la zona desde el pasado viernes 14 de agosto, con dos temblores más notables, de magnitud 4,8, registrados el sábado 15 a las 1:04 horas de la madrugada, con epicentro en Alhendín, y el martes 18, a las 10:37 horas con epicentro en Gójar.