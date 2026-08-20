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Granada vuelve a temblar por la noche: registra un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Dílar

  • La zona experimenta una serie sísmica desde el pasado viernes 14 de agosto con temblores que han llegado a 4,8
  • Sigue activa en la provincia la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico de la Junta de Andalucía
Granada vuelve a temblar por la noche: registra un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Dílar Imágenes de los destrozos causado por el terremoto captada este martes 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España)
Imágenes de los destrozos causado por el terremoto captada este martes 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). Arsenio Zurita Arsenio Zurita / Europa Press
RTVE.es

Un nuevo terremoto, de magnitud 3,4 ha vuelto a hacer temblar Granada esta noche, cuando los granadinos trataban de recuperar la normalidad tras una jornada en la que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) había registrado más de medio centenar de sismos, la mayoría de baja intensidad, en la ciudad y en su área metropolitana.

El nuevo temblor se ha producido a las 2:15 horas con epicentro en el municipio de Dílar, según el IGN, y una magnitud 3,4 en la escala mbLg. Así lo ha indicado la entidad --dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible--, que ha precisado que el sismo ha tenido lugar a una profundidad de apenas cinco kilómetros.

Emergencias 112 de Andalucía ha recibido con motivo de este nuevo temblor siete llamadas de la capital, Armilla, Maracena, Las Gabias y Alhendín, pero según recoge a través de un mensaje en la red social X, de momento no tiene constancia de daños.

Este nuevo terremoto, que se ha podido sentir, según destaca el propio IGN, se ha producido en el marco del episodio sísmico que experimenta la zona desde el pasado viernes 14 de agosto, con dos temblores más notables, de magnitud 4,8, registrados el sábado 15 a las 1:04 horas de la madrugada, con epicentro en Alhendín, y el martes 18, a las 10:37 horas con epicentro en Gójar.

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La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia

El nuevo terremoto se suma a la serie de seísmos registrados en la provincia de Granada que han llevado a la Junta de Andalucía a mantener activa en la provincia la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico.

Un total de 580 viviendas han sido evaluadas hasta el momento por los equipos técnicos en Granada tras la reciente actividad sísmica, de las que sólo 14 han sido clasificadas en nivel rojo, ya que requieren de atención y no deben ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. Se ha ordenado el desalojo preventivo de seis edificios en Las Gabias tras detectarse daños estructurales, lo que afecta al menos a 371 viviendas y 600 personas.

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En España, la actividad sísmica se concentra en el sur y el sureste peninsular por la convergencia de las placas africana y euroasiática. La interacción entre ambas genera una zona de elevada actividad sísmica que afecta especialmente a Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga y Cádiz. Melilla también se encuentra en zona de riesgo. Los Pirineos representarían la segunda zona en actividad, aunque de menor intensidad.

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La Agencia de Emergencias de Andalucía 112 ha trasladado a través de las redes sociales varios consejos para evitar riesgos tras un terremoto: cerrar llaves de paso del agua, la luz y el gas, no utilizar el ascensor, alejarse y no entrar en edificios dañados y, en caso de quedarse atrapado, utilizar un silbato o golpear con un objeto para indicar la posición.

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