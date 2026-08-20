Maestros de la Costura Celebrity 2 ya tiene finalistas. ¡Descúbrelos!

No ha sido un camino fácil de recorrer, pero tras 9 semanas de duro trabajo, Mario Vaquerizo, Beatriz Luengo, Pau Echániz y Silvia Marty son los finalistas de Maestros de la Costura Celebrity 2. En la semifinal, Jorge Román dijo adiós a sus compañeros tras un duelo fraternal con Pau que se saldó con la expulsión del modelo, que terminó envuelto en lágrimas en su despedida.

Maestros de la costura Celebrity Maestros de la costura Celebrity - Temporada 2 - Programa 9 - Semifinal Llega la semifinal a ‘Maestros de la Costura Celebrity’ con la visita de sus familiares, Lalachus y un homenaje a la trayectoria de Hannibal Laguna. rtve play

Bajo la supervisión de nuestro riguroso jurado, los finalistas han salido de su zona de confort y, lejos de su profesión, se han adentrado en un oficio, abordándolo con respeto y ganas de aprender en cada prueba. Ahora, en la final, María Escoté, Lorenzo Caprile y Luis de Javier subirán el listón aún más en la búsqueda del sucesor o sucesora de Pilar Rubio, ganadora de la primera edición celebrity del talent de costura.

Llegados a este punto, es momento de poner todas las cartas sobre la mesa y destacar fortalezas y debilidades de cada uno de los finalistas. ¿Tienes ya favorito o favorita?

Mario Vaquerizo y su versión más emocional A Mario Vaquerizo le hemos visto en multitud de formatos televisivos y siempre ha dejado huella. Pero Maestros de la Costura Celebrity 2 lo ha abordado desde un punto más emocional, sin esconder esa sensibilidad que lleva dentro. Y todo eso mezclado con su creatividad ha dado lugar a grandes trabajos dentro del taller. Su relación de amistad con Josie se ha hecho más grande, pero sin duda ha conectado a la perfección con Pau, lo que también le ha hecho crecer dentro del taller. Ahora Mario tiene que seguir concentrado y evitar la dispersión en una final que, sin duda, será muy muy dura. MAESTROS DE LA COSTURA CELEBRITY 2 Mario Vaquerizo cuenta su tremenda historia de superación: "Cuando perdí a mi hermano, empecé a ejercer de patriarca de la familia"

Silvia Marty y su ejemplo de superación Si algo ha dejado claro Silvia desde su llegada al taller, es que en Maestros de la Costura Celebrity 2 no se iba a dar por vencida en ningún momento. Ni la responsabilidad, ni los difíciles retos, ni los momentos de tensión con algún compañero pudieron con ella. Y para muestra, un botón. La actriz, tras dos jefaturas de taller muy mejorables, no se escondió y a la tercera firmó una brillante capitanía que salvó a su equipo de la expulsión. Ahora llega a la final con la intención de huir de cualquier distracción y centrarse solo en conseguir plaza para el cosido final y soñar así con la victoria. MAESTROS DE LA COSTURA CELEBRITY 2 ¡A la tercera va la vencida! Silvia Marty brilla como capitana en 'Maestros de la Costura Celebrity'

Pau Echániz, el eterno elegido El medallista olímpico ha sido todo un descubrimiento para la audiencia televisiva. Sus dotes para el mundo de la costura son innegables y ya sueña con montar su propia marca. Pero además, en cualquier situación de responsabilidad, casi siempre era el elegido por sus compañeros. Y no solo eso. También fue el señalado cuando tocaba repartir desventajas. Y siempre, siempre salía airoso. Ahora, en la final, solo le queda mantener el nivel y dar un paso más, demostrando a los jueces que también puede brillar lejos de su estilo. MAESTROS DE LA COSTURA CELEBRITY 2 ¡Todos contra uno! Pau Echaniz sobrevive a la mala suerte y a las trabas que le ponen sus compañeros