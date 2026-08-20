El mensaje body positive de Lalachus: "Es mi cuerpo, es mi chicha y quiero que se me vea bien"
- La cómica y presentadora visitó el taller y habló del vestido que llevó en las campanadas de 2024
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La primera prueba de la gran semifinal de Maestros de la Costura Celebrity 2 no podía ser una prueba cualquiera. Y Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier elevaron el nivel pidiendo a los aprendices diseñar y confeccionar un look de fin de año que transmita un mensaje y genere polémica, adaptando el patrón a unas medidas determinadas. Y qué mejor invitada para un reto como este que la cómica, presentadora y actriz Lalachus, encargada de presentar las campanadas en el 2024 junto a David Broncano. La invitada explicó cómo reaccionó cuando le lanzaron la propuesta para presentar las campanadas en La 1: "Fue una locura eso. Me quedé tiesa cuando me enteré. Muy fuerte".
María Escote, por su parte, quiso saber algo más del precioso vestido de Silvia Fernández que llevó Lalachus aquel día. Y fue entonces cuando Lala reivindicó la aceptación de todos los cuerpos lanzando un mensaje body positive: "El diseño del vestido fue un poco a medias. Me dijeron que tenían la idea de una capa, pero les dije: "Me gusta, pero quiero algo con una raja hasta aquí'". Si Lorenzo Caprile destacó la belleza del escote de aquel vestido, Luis de Javier quiso saber qué mensaje quiso lanzar Lalachus con ese look: "Hay un punto en el que hubo mucho ruido con los cuerpos. Y yo dije: "Este es mi cuerpo, es mi chicha y quiero que se me vea bien". Y ese es el mensaje que quería dar".
Momento fan de Lalachus y Beatriz Luengo
La llegada de Lalachus revolucionó el taller, pero la invitada tampoco se escondió y reconoció que era fan de UPA Dance. "Tengo el disco de UPA Dance en el coche", le explicó Lala a Beatriz Luengo. Pero lo que nadie esperaba es que juntas cantaran un fragmento de Sámbame, uno de los grandes temas del grupo. Historia de la televisión. Lala explicó lo que el grupo supuso para ella en su adolescencia, porque Un paso adelante, como serie, y luego UPA Dance como grupo musical, fueron todo un fenómeno global en nuestro país entre 2002 y 2005.
Beatriz Luengo explicó que todo ese boom que vivió junto a Silvia Marty, Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol, entre otros, no fue sencillo de gestionar, por todo lo que vino después: "Fue duro. En el momento no teníamos herramientas para tanta presión. No era cool hacer tele. Yo pasé de UPA a no poder trabajar. En los castings de después solo me decían: "¿Tú no eres bailarina? Y antes no había Twitter pero por la calle me llamaban enana, me hacían comentarios obscenos e incluso te hacías fotos con gente y te tocaban el trasero. Yo era muy niña y me afectó bastante".