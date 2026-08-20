El mensaje body positive de Lalachus: "Es mi cuerpo, es mi chicha y quiero que se me vea bien"

La primera prueba de la gran semifinal de Maestros de la Costura Celebrity 2 no podía ser una prueba cualquiera. Y Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier elevaron el nivel pidiendo a los aprendices diseñar y confeccionar un look de fin de año que transmita un mensaje y genere polémica, adaptando el patrón a unas medidas determinadas. Y qué mejor invitada para un reto como este que la cómica, presentadora y actriz Lalachus, encargada de presentar las campanadas en el 2024 junto a David Broncano. La invitada explicó cómo reaccionó cuando le lanzaron la propuesta para presentar las campanadas en La 1: "Fue una locura eso. Me quedé tiesa cuando me enteré. Muy fuerte".

María Escote, por su parte, quiso saber algo más del precioso vestido de Silvia Fernández que llevó Lalachus aquel día. Y fue entonces cuando Lala reivindicó la aceptación de todos los cuerpos lanzando un mensaje body positive: "El diseño del vestido fue un poco a medias. Me dijeron que tenían la idea de una capa, pero les dije: "Me gusta, pero quiero algo con una raja hasta aquí'". Si Lorenzo Caprile destacó la belleza del escote de aquel vestido, Luis de Javier quiso saber qué mensaje quiso lanzar Lalachus con ese look: "Hay un punto en el que hubo mucho ruido con los cuerpos. Y yo dije: "Este es mi cuerpo, es mi chicha y quiero que se me vea bien". Y ese es el mensaje que quería dar".