La expulsión más difícil de 'Maestros de la Costura Celebrity 2': ¿Quién se ha quedado a las puertas de la gran final?

La semifinal de Maestros de la Costura Celebrity 2 no defraudó. La visita de Lalachus en una prueba de looks rompedores de fin de año, la celebración del 40 aniversario de la firma Hannibal Laguna y la sastrería revolucionaria de Acromatyx hicieron que los aprendices no pudieran relajarse ni un solo segundo. Los cinco semifinalistas dieron lo mejor de sí, pero tristemente Jorge Román se quedó a las puertas de la final, en lo que fue la despedida más emotiva de toda la temporada. Pero hubo mucho más. Te lo contamos.

La noche arrancó con un reto con múltiples variables: diseñar y confeccionar un look de fin de año que transmitiera un mensaje y generase polémica, adaptando el patrón a unas medidas determinadas. La cómica, presentadora y actriz Lalachus y la editora de moda y estilista Natalia Bengoechea, fueron las invitadas en esta prueba. A cada aprendiz le tocaron unas medidas y Lorenzo Caprile les dio una masterclass de cómo preparar el maniquí a la hora de tomar medidas para los diferentes tallajes. Pero las sorpresas no acabaron aquí y Luis de Javier se lanzó a coser junto al resto de aprendices y terminó haciendo un impresionante look negro con brillantes, con su toque personal con dos cuernos en la parte delantera. Raquel Sánchez Silva no lo dudó y desfiló espectacular con la creación de Luis.

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Con Lalachus en el taller, los jueces quisieron saber más sobre el look que llevó en las campanadas de 2024. "Es de Silvia Fernández. El diseño del vestido fue un poco a medias. Me dijeron que tenían la idea de una capa, pero les dije: "Me gusta, pero quiero algo con una raja hasta aquí'". Si Lorenzo Caprile destacó la belleza del escote de aquel vestido, Luis de Javier quiso saber qué mensaje quiso lanzar Lalachus con ese look: "Hay un punto en el que hubo mucho ruido con los cuerpos. Y yo dije: "Este es mi cuerpo, es mi chicha y quiero que se me vea bien". Y ese es el mensaje que quería dar".

Con el tiempo cumplido y tras ver la pieza de Luis de Javier, llegó el momento de las valoraciones. Si Silvia y Jorge se llevaron la peor parte -los jueces aseguraron que les había costado entender la prenda-, el primer y segundo puesto fueron para Beatriz Luengo y Mario Vaquerizo. La creación de la actriz y cantante se basó en el estilo Balenciaga y giró alrededor del amor y del odio. Por su parte, la elegancia del cuello de la propuesta de Mario fue lo que más gustó a los jueces. Pau se quedó en tercera posición con un trabajo que no fue todo lo look de año nuevo que María, Caprile y Luis buscaban.

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Para la última prueba por equipos, Maestros de la Costura Celebrity viajó al Palacio de Fernán Núñez de Madrid, para celebrar el 40º aniversario de uno de los diseñadores más importantes de nuestro país: Hannibal Laguna. Los aprendices asistieron a un desfile privado con 10 de los looks más icónicos de su carrera, sin saber que tendrían que replicar dos de ellos. La particularidad de este reto, además de la enorme dificultad, fue que el veredicto sería individual. Bea, Mario y Silvia formaron el equipo verde y trabajaron sin sobresaltos, prestando mucha atención a los patrones y eligiendo la tela adecuada. Por su parte, Pau y Jorge formaron el equipo naranja y acertaron también con la elección de telas, pero fallaron con la doble falda y la capa, que quedó sin unir al resto de la pieza.

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Por todo ello, los jueces valoraron muy positivamente el trabajo de los integrantes del equipo verde, que automáticamente se convirtieron en los primeros finalistas de Maestros de la Costura Celebrity 2. Por su parte, la última plaza se la jugarían Pau y Jorge, que recibieron el mandil negro. Este enfrentamiento fraternal giró alrededor de la conocida como sastrería de vanguardia, o nuevo tayloring, que reinterpreta la sastrería tradicional con una estética futurista, cortes más relajados y tejidos fluidos. Xavi García y Franx de Cristal, directores creativos de Acromatyx, fueron los invitados y los que anunciaron que le reto de expulsión consistiría en hacer una prenda de sastrería atemporal y sin género.