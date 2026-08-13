Mario Vaquerizo cuenta su tremenda historia de superación: “Cuando perdí a mi hermano, empecé a ejercer de patriarca de la familia”.

Los aprendices recibieron la ayuda de sus familiares, que aterrizaron en el taller de Maestros de la Costura Celebrity 2 para plasmar su esencia en una sola prenda. Y si hubo una historia que nos conmovió fue la de nuestro querido Mario Vaquerizo, acompañado por su madre Ángeles. Ella nos acercó a un Mario que jamás habíamos conocido antes. Callado y tímido en su infancia; valiente y empoderado en su adultez, a consecuencia de una gran pérdida familiar; y renovado y cariñoso tras su fatídico accidente. La vida de nuestro aprendiz esconde páginas que poca gente ha leído, pero que tú conocerás si te quedas con nosotros.

La infancia, juventud de Mario y la pérdida de su hermano Aquel niño revoltoso y enérgico que todos imaginamos, nunca existió. “De pequeño era muy muy tranquilo, creíamos que era mudo porque no hablaba. Además, era tímido, le daba vergüenza todo”, confesaba su madre Ángeles ante la sorpresa de los demás. Mario comenta entre risas que todo aquello terminó cuando vio por primera vez a John Travolta, una persona que le hizo cambiar sus pretensiones y forjar una nueva personalidad. La vergüenza y la timidez se fueron de un plumazo y apareció ese Mario tan característico que enamora a todo aquel que lo conoce. Ángeles ha contado que siempre se ha sentido muy cuidada y atendida por Mario, especialmente a raíz del fallecimiento de su hijo. “Está siempre pendiente y desde que pasó lo de su hermano Ángel se convirtió en el nuevo hermano mayor de la casa”, comentaba Ángeles junto a un Mario emocionado. “A raíz de la pérdida de mi hermano, empecé a ejercer de patriarca. Un día mi padre me dijo que parara porque no me lo había pedido”, explicaba Mario. A pesar de este tremendo revés, la familia se mantuvo unida gracias a la voluntad de todos de seguir luchando. En este proceso, madre e hijo no han querido perder la oportunidad de mencionar a Alaska y América, con las que forman una gran familia: “Yo lloro de emoción, no de pena. Echo de menos a personas, pero miro para atrás y pienso en la gran suerte que he tenido”.